Новости

В Братске неизвестные грабители похитили у пенсионерки сумку с крупной суммой денег

В Братске сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия с целью установления подозреваемых в совершении грабежа в отношении 74-летней жительницы Братска.

Накануне днём в полицию поступило сообщение, что в подъезде дома по Бульвару Победы неизвестные молодые люди вырвали из рук пенсионерки сумку, в которой находились деньги, документы и телефон. В ходе предварительной проверки установлено, что братчанка перед нападением сняла в банке 134 тысячи рублей. Оперативники не исключают, что преступники проследили за ней от финансового учреждения до подъезда её дома, где и совершили грабёж. В настоящее время принимаются неотложные меры по установлению личностей нападавших.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабёж), возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.