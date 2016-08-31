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Сергей Шеверда: Площади лесных пожаров в Иркутской области в 2016 году сократились на 20%

Пожары на землях лесного фонда в Иркутской области в 2016 году действовали на общей площади 269,1 тыс. га, покрытых лесом. Это на 65,5 тыс. га меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество очагов также снизилось на 536 случаев – до 941-го. Об этом сообщил министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда на пресс-конференции сегодня, 31 августа.

Согласно информации ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов», дней с высокими классами пожарной опасности в регионе было в четыре раза больше, чем в предыдущие годы.

– Пожароопасный сезон-2016 стал одним из самых напряженных. Дней с чрезвычайным классом пожарной опасности у нас было 179, в прошлом году – 42, – сказал Сергей Шеверда.

Также министр отметил, что в первом полугодии текущего года во время пожароопасного сезона территориальными отделами министерства лесного комплекса проведено 2 551 контрольно-проверочное мероприятие. В частности, за нарушение правил безопасности в лесах составлено 744 протокола об административных правонарушениях. Штрафы наложены на общую сумму 11,32 млн. руб, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.