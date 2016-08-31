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Денис Мацуев: Для меня год летит стремительно: от одного фестиваля «Звёзды на Байкале» до другого

Пианист-виртуоз, народный артист РФ, автор и идейный вдохновитель фестиваля «Звёзды на Байкале» Денис Мацуев, академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, его художественный руководитель и главный дирижёр Юрий Темирканов прибыли в Иркутск. 1 сентября они откроют XI Международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале», который проходит при поддержке Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Для меня год от сентября до сентября летит стремительно, от одного фестиваля «Звёзды на Байкале» до другого. Приезд маэстро Темирканова и его замечательного оркестра после 10-летнего перерыва для нас подарок, главное событие. Мне посчастливилось играть с этим оркестром в разных странах мира. Каждый раз, когда я выхожу с маэстро на сцену, бывает настоящее музицирование, предвосхищение. Это настоящая музыка, которая рождается на сцене, по ходу концерта, - сказал Денис Мацуев.

- 10 лет мы ждали счастья, когда к нам со своим оркестром приедет маэстро Темирканов. Это лучший оркестр в стране, и та программа, которую они нам предоставят, мечта любого жителя планеты, который любит музыку. Ей мы будем наслаждаться в Иркутске - сказала Ольга Стасюлевич, министр культуры и архивов Иркутской области.

В течение первых трех дней фестиваля он-лайн трансляцию концертов «Звёзд на Байкале» будет вести французский канал «Медичи ТВ». Для этого в Иркутск привезли тонны специального оборудования, которое уже устанавливают в зале Иркутского музыкального театра имени Н.М. Загурского. Выступления пианиста Дениса Мацуева и академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением маэстро Юрия Темирканова увидят зрители 120 стран мира.

Международный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале» пройдёт с 1 по 12 сентября. За 12 дней состоятся 20 концертов звезд классической музыки мировой величины. Выступят камерный оркестр «Виртуозы Москвы», японская скрипачка Саяка Сёдзи, австрийский скрипач и альтист высочайшего уровня Юлиан Рахлин, Тюменский государственный симфонический оркестр, а также Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением Илмара Лапиньша. Концерты пройдут в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского, концертном и органном залах Иркутской областной филармонии. Один концерт состоится в Братске. В программе фестиваля «Звёзды на Байкале» аукцион «Нота до», вырученные на нём средства, пойдут на покупку музыкальных инструментов для талантливых детей из малообеспеченных семей Иркутской области, отбор талантливых ребят для участия в конкурсе «Новые имена», благотворительный концерт для детей с ограниченными возможностями «Музыка лечит», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.