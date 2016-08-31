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Реконструкция дороги Баяндай-Еланцы-Хужир завершится в октябре

Реконструкция автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на участке с 95 по 108 км в Ольхонском районе завершится в октябре. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов. Он подчеркнул, что с вводом этого участка будет ликвидирован последний гравийный разрыв на трассе до поселка МРС.

Сейчас на объекте проводят укрепительные работы на водопропускных трубах, ведется устройство покрытия – нижнего слоя основания, асфальтобетонной смеси и верхнего слоя, ведутся подготовительные работы для укрепления откосов. С 10 августа подрядчик организовал работу в двухсменном режиме, введено дополнительно 15 единиц дорожной техники – автосамосвалы, дорожные машины и др.

- Этот объект важный для развития туристического потенциала региона, ежегодно количество желающих посетить Малое море и остров Ольхон увеличивается, поэтому ликвидация последнего гравийного разрыва на трассе сделает путешествие более комфортным и безопасным, - подчеркнул Евгений Липатов.

Напомним, реконструкцию дороги начали еще в 2008 году. Затем работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования, возобновлены в 2012 году. Госконтракт на завершающий отрезок реконструкции был заключен в 2014 году. Сдача объекта запланирована на 30 октября 2016 года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.