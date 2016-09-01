Новости

"Автоюристы" бьют по страховым компаниям, занимающимся ОСАГО

Деятельность так называемых «автомобильных юристов» может резко урезать долю ОСАГО в портфеле 20 российских страховых компаний. Некоторые из них либо сдадут лицензию на ОСАГО, либо же обанкротятся и покинут рынок. Такая ситуация провоцирует дефицит полисов, в особенности в т.н. «проблемных» регионах. Об этом свидетельствуют результаты анализа структуры рынка «автоюристов», проведенного национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

За последние пять лет доля нестраховых судебных выплат «автоюристам» постоянно увеличивалась: с 15 % в 2011 году до 43 % в 2015 году. Введенная в 2015 году единая методика оценки ущерба замедлила темпы роста, однако этот эффект оказался краткосрочным ввиду новых способов обеспечения нестраховых выплат, применяемых «автоюристами». Этот фактор в значительной степени повлиял на рост комбинированной убыточности рынка, которая, начиная со 2-го квартала 2015 года, начала расти, и в 1 квартале 2016 года составила 92%. Прогнозируемый совокупный финансовый результат по договорам ОСАГО, заключенным в 2015 году, составляет минус 0,3 млрд. рублей.

В рамках правового поля действуют не более 20% российских «автоюристов». В большинстве случаев страховым компаниям либо направляется неполный пакет документов по почте (при этом суды, апеллируя к отметкам «Почты России», принимают решение в пользу истца), либо оформляется экспертиза не по единой методике, либо автомобиль не предоставляется на осмотр (до введения изменений в Закон об ОСАГО), либо существенно завышаются расходы на стоимость экспертного заключения.

«По договорам, заключенным в 2015 году, порядка 21,9 млрд. рублей составят выплаты по суду, из них почти 9,5 миллиардов получат «автоюристы», – подчеркивает управляющий партнер аналитического центра НАФИ Павел Самиев.

Он также уточнил, что эти выплаты будут проходить по договорам цессии, либо на основании доверенности, то есть автовладельцы вообще не получат этих денег. При росте выплат на 10%-12% в 2016 году возможный ущерб, причиненный деятельностью недобросовестных «автомобильных юристов» в 2016 году оценивается в 13-15 миллиардов рублей.