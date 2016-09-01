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Сколько стоило собрать ребенка в школу в этом году

Сборы в школу в этом году обошлись родителям на четверть меньше, чем год назад: около 15 тысяч рублей. Таковы данные ВЦИОМ.

Фото: culture.ru

31 августа 2016 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса россиян о затратах на подготовку детей к школе.

Впервые с 2014 г. расходы родителей на подготовку детей к школе снижаются. Так, общая сумма декларируемых трат в текущем году (14810 руб.) на 26% меньше, чем в прошлом (20.026 руб.). Так, в августе 2014 г. это значение составляло 13628 руб.

Сколько примерно денег Вы потратили или потратите в ближайшие дни на одного школьника в связи с началом нового учебного года? (открытый вопрос, один ответ по каждой позиции, % от тех, у кого есть дети/внуки школьного возраста, средняя сумма в руб., по ответам тех, кто совершает соответствующие траты) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 Общие расходы, руб. 6281

руб. 6181

руб. 7467

руб. 10.336 руб. 11336 руб. 11335 руб. 12728

руб. 15212 руб. 13628 руб. 20.026 руб. 14810 руб. Темп ростарасходов в % по отношению к предыдущему году, % -2% +21% +38% +10% 0% +12% +20% -10% +47% -26% Темп роста расходов по отношению к 2005 году, % -2% +19% +65% +80% +80% +103% +142% +117% +219% +136%

Снижение расходов отмечается во всех позициях списка. Больше всего экономят на учебниках и рабочих тетрадях: с 3077 до 1908 руб. и добровольных взносах: если в 2014 г. родители в среднем планировали отдать 1727, то в 2016 г. – только 716 руб. Таким образом, по этому пункту снижение наблюдается уже второй год подряд

Как и прежде, большая часть трат приходится на покупку одежды и обуви: 5931 руб. (в 2015 г. – 7191 руб.). Несколько меньше стали взносы на охрану, техническое оснащение класса и другие школьные нужды (1214 руб.). В большинстве своем родители не готовы отдать больше тысячи рублей на цветы и подарки учителям (920).