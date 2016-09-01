Сколько стоило собрать ребенка в школу в этом году

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Сколько стоило собрать ребенка в школу в этом году1 сентября 2016
Сборы в школу в этом году обошлись родителям на четверть меньше, чем год назад: около 15 тысяч рублей. Таковы данные ВЦИОМ.
Фото: culture.ru
Фото: culture.ru
31 августа 2016 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса россиян о затратах на подготовку детей к школе.
Впервые с 2014 г. расходы родителей на подготовку детей к школе снижаются. Так, общая сумма декларируемых трат в текущем году (14810 руб.) на 26% меньше, чем в прошлом (20.026 руб.). Так, в августе 2014 г. это значение составляло 13628 руб.
|
Сколько примерно денег Вы потратили или потратите в ближайшие дни на одного школьника в связи с началом нового учебного года? (открытый вопрос, один ответ по каждой позиции, % от тех, у кого есть дети/внуки школьного возраста, средняя сумма в руб., по ответам тех, кто совершает соответствующие траты)
|
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2014
|
2015
|
2016
|
Общие расходы, руб.
|
6281
|
6181
|
7467
|
10.336 руб.
|
11336 руб.
|
11335 руб.
|
12728
|
15212 руб.
|
13628 руб.
|
20.026 руб.
|
14810 руб.
|
Темп ростарасходов в % по отношению к предыдущему году, %
|
|
-2%
|
+21%
|
+38%
|
+10%
|
0%
|
+12%
|
+20%
|
-10%
|
+47%
|
-26%
|
Темп роста расходов по отношению к 2005 году, %
|
|
-2%
|
+19%
|
+65%
|
+80%
|
+80%
|
+103%
|
+142%
|
+117%
|
+219%
|
+136%
Снижение расходов отмечается во всех позициях списка. Больше всего экономят на учебниках и рабочих тетрадях: с 3077 до 1908 руб. и добровольных взносах: если в 2014 г. родители в среднем планировали отдать 1727, то в 2016 г. – только 716 руб. Таким образом, по этому пункту снижение наблюдается уже второй год подряд
Как и прежде, большая часть трат приходится на покупку одежды и обуви: 5931 руб. (в 2015 г. – 7191 руб.). Несколько меньше стали взносы на охрану, техническое оснащение класса и другие школьные нужды (1214 руб.). В большинстве своем родители не готовы отдать больше тысячи рублей на цветы и подарки учителям (920).
|
Сколько примерно денег Вы потратили или потратите в ближайшие дни на одного школьника в связи с началом нового учебного года? (открытый вопрос, один ответ по каждой позиции, % от тех, у кого есть дети/внуки школьного возраста, средняя сумма в руб., по ответам тех, кто совершает соответствующие траты)
|
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2014
|
2015
|
2016
|
Покупка школьной формы, спортивной формы, сменной обуви, другой одежды и обуви для школы
|
2904 руб.
|
2664 руб.
|
3414 руб.
|
4220 руб.
|
5154 руб.
|
4355 руб.
|
5138 руб.
|
5484 руб.
|
4709 руб.
|
7191 руб.
|
5931 руб.
|
Покупка школьной сумки (портфеля, рюкзака, ранца)
|
537 руб.
|
575 руб.
|
746 руб.
|
837 руб.
|
989 руб.
|
1201 руб.
|
1315 руб.
|
1588 руб.
|
1940 руб.
|
2855 руб.
|
2153 руб.
|
Покупка школьно-письменных принадлежностей (пеналы, тетради, ручки, альбомы и т.д.)
|
592 руб.
|
581 руб.
|
руб.
|
1105 руб.
|
1230 руб.
|
1172 руб.
|
1320 руб.
|
1543 руб.
|
1275 руб.
|
2277 руб.
|
1968 руб.
|
Приобретение учебно-методического материала (учебники, рабочие тетради)
|
765 руб.
|
851 руб.
|
940 руб.
|
2060 руб.
|
1719 руб.
|
1972 руб.
|
1930 руб.
|
2100 руб.
|
1881 руб.
|
3077 руб.
|
1908 руб.
|
Взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями на школьные нужды (охрана, техническое оснащение класса, моющие средства т.д.)
|
540 руб.
|
731 руб.
|
655 руб.
|
835 руб.
|
961 руб.
|
1311 руб.
|
1558 руб.
|
1582 руб.
|
1321 руб.
|
1770 руб.
|
1214 руб.
|
Цветы, подарки учителям на 1 сентября
|
236 руб.
|
392 руб.
|
341 руб.
|
546 руб.
|
536 руб.
|
536 руб.
|
727 руб.
|
740 руб.
|
776 руб.
|
1209 руб.
|
920 руб.
|
Добровольный спонсорский взнос
|
707 руб.
|
387 руб.
|
697 руб.
|
733 руб.
|
747 руб.
|
788 руб.
|
740 руб.
|
2175 руб.
|
1727 руб.
|
1647 руб.
|
716 руб.