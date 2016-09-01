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Сколько стоило собрать ребенка в школу в этом году

1 сентября 2016

Сборы в школу в этом году обошлись родителям на четверть меньше, чем год назад: около 15 тысяч рублей. Таковы данные ВЦИОМ.

<p>Фото: <a href=\"https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKtPbqke3OAhWCEiwKHYCjA7YQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fevents%2F127877%2Figrovaya-programma-shkolnie-godi-chudesnie&psig=AFQjCNEirjiTK-I82SHjkX1FUFBnhCYaow&ust=1472783923014626\" tabindex=\"0\" target=\"_blank\">culture.ru</a></p>

Фото: culture.ru

31 августа 2016 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса россиян о затратах на подготовку детей к школе.

Впервые с 2014 г. расходы родителей на подготовку детей к школе снижаются. Так, общая сумма декларируемых трат в текущем году (14810 руб.) на 26% меньше, чем в прошлом (20.026 руб.). Так, в августе 2014 г. это значение составляло 13628 руб.

Сколько примерно денег Вы потратили или потратите в ближайшие дни на одного школьника в связи с началом нового учебного года? (открытый вопрос, один ответ по каждой позиции, % от тех, у кого есть дети/внуки школьного возраста, средняя сумма в руб., по ответам тех, кто совершает соответствующие траты)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

Общие расходы, руб.

6281
руб.

6181
руб.

7467
руб.

10.336 руб.

11336 руб.

11335 руб.

12728
руб.

15212 руб.

13628 руб.

20.026 руб.

14810 руб.

Темп ростарасходов в % по отношению к предыдущему году, %

 

-2%

+21%

+38%

+10%

0%

+12%

+20%

-10%

+47%

-26%

Темп роста расходов по отношению к 2005 году, %

 

-2%

+19%

+65%

+80%

+80%

+103%

+142%

+117%

+219%

+136%

Снижение расходов отмечается во всех позициях списка. Больше всего экономят на учебниках и рабочих тетрадях: с 3077 до 1908 руб. и добровольных взносах: если в 2014 г. родители в среднем планировали отдать 1727, то в 2016 г. – только 716 руб. Таким образом, по этому пункту снижение наблюдается уже второй год подряд

Как и прежде, большая часть трат приходится на покупку одежды и обуви: 5931 руб. (в 2015 г. – 7191 руб.). Несколько меньше стали взносы на охрану, техническое оснащение класса и другие школьные нужды (1214 руб.). В большинстве своем родители не готовы отдать больше тысячи рублей на цветы и подарки учителям (920).

Сколько примерно денег Вы потратили или потратите в ближайшие дни на одного школьника в связи с началом нового учебного года? (открытый вопрос, один ответ по каждой позиции, % от тех, у кого есть дети/внуки школьного возраста, средняя сумма в руб., по ответам тех, кто совершает соответствующие траты)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

Покупка школьной формы, спортивной формы, сменной обуви, другой одежды и обуви для школы

2904 руб.

2664 руб.

3414 руб.

4220 руб.

5154 руб.

4355 руб.

5138 руб.

5484 руб.

4709 руб.

7191 руб.

5931 руб.

Покупка школьной сумки (портфеля, рюкзака, ранца)

537 руб.

575 руб.

746 руб.

837 руб.

989 руб.

1201 руб.

1315 руб.

1588 руб.

1940 руб.

2855 руб.

2153 руб.

Покупка школьно-письменных принадлежностей (пеналы, тетради, ручки, альбомы и т.д.)

592 руб.

581 руб.

руб.

1105 руб.

1230 руб.

1172 руб.

1320 руб.

1543 руб.

1275 руб.

2277 руб.

1968 руб.

Приобретение учебно-методического материала (учебники, рабочие тетради)

765 руб.

851 руб.

940 руб.

2060 руб.

1719 руб.

1972 руб.

1930 руб.

2100 руб.

1881 руб.

3077 руб.

1908 руб.

Взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями на школьные нужды (охрана, техническое оснащение класса, моющие средства т.д.)

540 руб.

731 руб.

655 руб.

835 руб.

961 руб.

1311 руб.

1558 руб.

1582 руб.

1321 руб.

1770 руб.

1214 руб.

Цветы, подарки учителям на 1 сентября

236 руб.

392 руб.

341 руб.

546 руб.

536 руб.

536 руб.

727 руб.

740 руб.

776 руб.

1209 руб.

920 руб.

Добровольный спонсорский взнос

707 руб.

387 руб.

697 руб.

733 руб.

747 руб.

788 руб.

740 руб.

2175 руб.

1727 руб.

1647 руб.

716 руб.

<p>Фото: <a href=\"https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKtPbqke3OAhWCEiwKHYCjA7YQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fevents%2F127877%2Figrovaya-programma-shkolnie-godi-chudesnie&psig=AFQjCNEirjiTK-I82SHjkX1FUFBnhCYaow&ust=1472783923014626\" tabindex=\"0\" target=\"_blank\">culture.ru</a></p>
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