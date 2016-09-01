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СКБ-банк получил 1 млрд рублей прибыли по МСФО

СКБ-банк по итогам первого полугодия увеличил активы по МСФО до 139,3 млрд. руб., что на 12% больше показателей предыдущего года. Обязательства кредитной организации выросли на 11,9%, до 129,3 млрд. руб.

Чистая прибыль банка по МСФО составила 1 млрд. руб. вместо 676,1 млн. руб. чистого убытка в прошлом году. Чистый процентный доход компании составил более 4,18 млрд. руб., увеличившись на 32,2% по сравнению с предыдущим годом.