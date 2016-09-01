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В PSB On-Line предприниматели смогут быстро проверить контрагента

Промсвязьбанк внедрил новый сервис онлайн-проверки контрагентов. В интерфейс PSB On-line для юридических лиц встроена система предупреждения о надежности партнера, с которым предприятие ведет взаиморасчеты.

Сервис «Светофор» разработан на базе продукта "Контур.Фокус" компании СКБ Контур. Приложение интегрируется с интернет-банком через API и по ИНН контрагента собирает в открытых официальных источниках актуальную информацию о компании.

При оформлении платежного поручения в системе PSB On-line цветовые сигналы сервиса — красный, желтый и зеленый — позволяют предпринимателю понять, насколько безопасна дальнейшая работа с партнером.

Индикаторы «Светофора» отображаются в интерфейсе PSB On-line, а для получения экспресс-отчета о контрагенте достаточно кликнуть на индикатор. Отчет позволяет ознакомиться с арбитражными делами, исполнительными производствами, бухгалтерской отчетностью и прочей первичной информацией, которая стала причиной предупреждения.

Таким образом клиент Промсвязьбанка еще до отправки средств в PSB On-line будет предупрежден сервисом об обнаруженных признаках того, например, что компания контрагента уже прекратила свою деятельность или что в отношении нее ведется арбитражное производство.

«Контур.Фокус использует широкий круг официальных источников для анализа контрагента: Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), открытые данные Федеральной налоговой службы и Росстата, картотеку Арбитражных судов, а также базы бухгалтерской отчетности организаций и многие другие. Это позволяет дать наиболее полную и достоверную информацию о контрагенте. В итоге клиенты банка могут снизить риск невозвратных долгов, обойти проблемы с возвратом НДС и проверить участников сделки», — объясняет Ольга Стаднийчук, менеджер по развитию направления «Сервисы для банков» компании СКБ Контур.

«Задача банка - создать для предпринимателей комфортную и безопасную среду, которая позволяет бизнесу не тратить время на поиск информации о контрагенте, а спокойно работать, будучи уверенным в его надежности. Проверка контрагента напрямую в интернет-банке позволяет лучше узнать своего делового партнера перед подтверждением платежа в его адрес», - отмечает Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.