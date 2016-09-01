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Банк «Союз» предложил своим клиентам программу по инвестиционному сnрахованию жизни

Банк «Союз» сообщает о запуске программы инвестиционного страхования жизни «Вектор» совместно с компанией «Ингосстрах-Жизнь». Программа предусматривает 100%-ную сохранность капитала, страховую защиту в случае непредвиденных жизненных обстоятельств в размере до 300% от взноса, а также юридические привилегии и налоговые льготы.

У клиентов банка «Союз» теперь есть возможность инвестировать средства в компании с максимальной потенциальной доходностью при наименьшем уровне рисков, а также получать значительный доход от инвестиций.

Программа инвестиционного страхования жизни «Вектор» доступна всем клиентам банка, а также членам их семей, предусматривает 100%-ную сохранность капитала, страховую защиту в размере до 300% от взноса, а также юридические привилегии и налоговые льготы. Минимальный взнос – 300 000 рублей. Срок программы – три года.

Клиент может разместить денежные средства в самые актуальные на сегодняшний день инвестиционные стратегии: «Инновационная фармацевтика» и «Устойчивый рост». Также в рамках программы клиенты могут выбрать индивидуальные инвестиционные решения с возможностью получения дополнительной доходности, размер которой балансируется риск-профилем клиента и зависит от выбранной стратегии инвестирования.

Для получения консультации по программе «Вектор» можно обратиться в любой офис банка.