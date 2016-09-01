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Совместная акция Банка СОЮЗ и Элекснети проходит с 1 сентября

С 1 сентября АО НКО "МОСКЛИРИНГЦЕНТР" проводит Акцию для клиентов Банка СОЮЗ, в рамках которой комиссия, взимаемая с клиента при погашении кредитов/пополнении счетов/карт Банка СОЮЗ на сайте Элекснет будет снижена с 1,5% до 0,95% (но не менее 20 руб.) от суммы перевода.

Кроме того, при совершении любого перевода в терминалах/на сайте Элекснет плательщику дополнительно предоставляется возможность получить многочисленные подарки или скидки от партнеров Элекснет.