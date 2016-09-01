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Группа ВТБ объявляет о закрытии сделки по продаже Vivacom

30 августа 2016 года была успешно закрыта сделка по продаже 100% акций InterV люксембургской холдинговой компании Bulgarian Telecommunications Company EAD (BTC). Компания была приобретена консорциумом Viva Telecom, в составе Спаса Руссева, миноритарных акционеров и ВТБ. Акции InterV были залогом по кредиту объемом 150 млн евро со сроком погашения в мае 2015, который был выдан прежним владельцам BTC, и были реализованы вследствие дефолта по данному займу.

Продажа акций InterV была осуществлена в рамках открытого аукциона на конкурсной основе, в котором принял участие ряд международных институциональных инвесторов. 20 ноября 2015 Viva Telecom был объявлен победителем аукциона, организованного компанией E&Y в Лондоне. Окончательная стоимость заявки составила 330 млн евро, что значительно превысило стартовую цену в 180 млн евро. После закрытия сделки принадлежащая банку дочерняя компания стала владельцем 20% минус одной акцией в консорциуме.

Группа ВТБ выдала консорциуму Viva Telecom кредит в объеме 240 млн евро для частичного финансирования сделки. Vivacom является перспективным активом, и сложившаяся структура акционеров позволит новым владельцам компании и дальше повышать операционную эффективность, удерживая лидирующие позиции на болгарском рынке.

Транзакция получила одобрение со стороны Болгарской комиссии по защите конкуренции. BTC также обеспечил согласие со стороны более 87% держателей евробондов Vivacom в объеме 400 млн евро на смену собственника компании InterV.

Различные попытки сорвать процесс по продаже компании в Люксембурге, которые предпринимались некими структурами, утверждающими о своей афиллированности с предыдущим мажоритарным акционером компании, оказались абсолютно тщетными. Регуляторы в соответствующих юрисдикциях не приняли во внимание все их безосновательные обвинения. Эти попытки должны быть расценены как пример недобросовестной конкуренции со стороны предыдущего акционера, который не исполнил долговые обязательства.

BTC осуществляет деятельность под брендом Vivacom и является бывшим государственным оператором связи, приватизированным в 2004 году. Компания – крупнейшая в телекоммуникационной отрасли Болгарии по объему доходов и количеству абонентов и занимает ведущие позиции в сегменте фиксированной и мобильной связи и IP-телевидения.

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 620 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 242 млрд долларов США.

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