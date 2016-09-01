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В Усолье-Сибирском за нарушение антикоррупционного законодательства оштрафованы четыре компании

Прокуратурой г. Усолье-Сибирское установлено, что в период с 2014 по 2015 гг. ООО «Фэшн», ООО «Спорттовары», ООО «Компания Фильтр-Усолье», СХПК «Усольский свинокомплекс», ООО ОА «Беркут» приняты на работу бывшие государственные гражданские служащие с нарушением требований пункта 4 статьи 12 ФЗ «О противодействии коррупции». Работодатели не сообщили в установленный срок по прежнему месту службы о заключении трудового договора с бывшим государственным гражданским служащим.

В в отношении юридических лиц прокуратура города возбудила административное производство по факту правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), сообщает пресс-служба прокуратуры города Усолье-Сибирское.

По результатам рассмотрения дел мировым судьей ООО «Компания Фильтр-Усолье», СХПК «Усольский свинокомплекс», ООО ОА «Беркут», а также генеральному директору ООО «Фэшн» выписаны штрафы. Административный материл в отношении ООО «Спорттовары» находится на рассмотрении в суде.