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При поддержке ВТБ письма Марины Цветаевой и Сергея Эфрона вернулись в «Дом-музей Марины Цветаевой»

31 августа 2016 г., в 75-ю годовщину памяти Марины Цветаевой, при поддержке банка ВТБ в «Дом-музей Марины Цветаевой» переданы 25 писем с конвертами Марины Цветаевой и ее мужа Сергея Эфрона, адресованные семье Богенгардт.

В церемонии передачи писем приняли участие первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Василий Титов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, владелец писем Александр Скрябин и директор Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой» Елена Жук.

«ВТБ приобрел эти письма в августе 2016 года. Такие исторические документы часто остаются в частных коллекциях, но мы очень хотели, чтобы они оказались в доме-музее Марины Цветаевой, стали доступны широкой общественности и специалистам по ее творчеству. Я рад, что наш банк участвовал в возвращении этих реликвий», — отметил первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Василий Титов.

Коллекция из 50 единиц (25 писем и 25 конвертов) включает в себя неопубликованные ранее письма, датируемые периодом с 1922 по 1938 годы. Из них 9 писем написано С. Я. Эфроном, 13 писем — М. И. Цветаевой, 3 письма — авторство обоих.

Письма являются уникальным источником для исследования биографии и творчества поэта. Комплекс представляет историко-культурную ценность и имеет музейное значение.