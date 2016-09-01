Сбербанк сообщает о выплате купонного дохода по государственным сберегательным облигациям

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Сбербанк сообщает о выплате купонного дохода по государственным сберегательным облигациям1 сентября 2016
ПАО Сбербанк сообщает об итогах выплаты 31 августа 2016 года процентного дохода по десятому купону государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной ставкой выпуска №36005RMFS:
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Итоги выплат процентного дохода по десятому купону ГСО-ППС
выпуска №36005RMFS
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Объем выплаты по ГСО-ППС выпуска №36005RMFS, руб.
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2 677 635 000.00
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Номер купона
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10
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Процентная ставка купонного дохода, % годовых
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7.6
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Сумма дохода на одну облигацию, руб.
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37.9
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