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Сбербанк сообщает о выплате купонного дохода по государственным сберегательным облигациям

ПАО Сбербанк сообщает об итогах выплаты 31 августа 2016 года процентного дохода по десятому купону государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной ставкой выпуска №36005RMFS: