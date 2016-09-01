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Бывшего директора ОГАУ «Осинский лесхоз» будут судить за незаконную рубку леса

Прокуратурой Осинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ОГАУ «Осинский лесхоз», обвиняемого в незаконной рубке леса.

Фото: b2b-center.ru

По версии следствия, обвиняемый под видом проведения санитарных рубок леса, без наличия разрешительных документов, заключил в феврале текущего года договоры оказания услуг по заготовке древесины с двумя индивидуальными предпринимателями.

Было вырублено 419 сосен в Обусинском участковом лесничестве, общим объемом 316,7 кубических метра, в результате чего лесному фонду был нанесен ущерб суммой более 2,6 млн рублей, информирует прокуратура Осинского района.

Поступок бывшего директора квалифицирован по части 3 статьи 260 Уголовного Кодекса России (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Осинский районный суд для рассмотрения по существу.