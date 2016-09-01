Новости

После вмешательства бизнес-омбудсмена Иркутской области предпринимателю вернули машину с древесиной

Фото: gidratruck.ru

Весной 2016 года в аппарат Уполномоченного обратился предприниматель, который сообщил, что, согласно договору, его компания должна была поставить другой фирме круглый лес. Во время перевозки древесины на въезде в Иркутск на посту ДПС полицейские остановили его автомобиль с бортовым полуприцепом.

Они проверили и изъяли сопроводительные документы, подтверждающие легальность происхождения продукции. Водителя доставили в отдел полиции Иркутска. Там его допросили, затем отвезли обратно на пост ДПС и принудили отбуксировать транспортное средство на штраф-площадку. При этом полицейские не представились, не показали свои служебные удостоверения, не объяснили причину изъятия транспортного средства, не составили опись изъятых документов и вообще никак не зафиксировали факт произошедшего.

Водитель обращался в отдел полиции, однако никакой информации и документов по факту случившегося ему никто не предоставил. Также никто не мог ему сказать, где находится автомобиль. Тогда предприниматель обратился за помощью к бизнес-омбудсмену.

Уполномоченный Алексей Москаленко отправил запрос в адрес руководства ГУ МВД России по Иркутской области с просьбой пояснить правовые основания проведения проверки транспортного средства, его изъятия вместе с документами и древесиной.

После обращения бизнес-омбудсмена в ГУ МВД России по Иркутской области была проведена проверка. В действиях сотрудников полиции выявлены нарушения. Начальник ведомства ответил, что доводы предпринимателя признаны обоснованными. Изъятое имущество вернули владельцу. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.