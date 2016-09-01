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Изменения закона о банкротстве обсудили в ФНС Иркутска на семинаре с налогоплательщиками

В Инспекции ФНС России по Правобережному округу г. Иркутска состоялся семинар, основной темой которого стали изменения, внесенные в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Докладчики рассмотрели вопросы, касающиеся порядка признания банкротом юридического лица. Инициировать процедуру банкротства в отношении юридического лица может как сам должник, так и кредиторы, или уполномоченный орган.

Сделать это можно тогда, когда юридическое лицо становится неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и обязанность не исполнены им в течение трех месяцев.

Специалисты рассказали также о правах и обязанностях финансового управляющего, который назначается арбитражным судом, и рассмотрели наиболее частые ошибки, допускаемые в ходе прохождения процедуры банкротства. Познакомили с порядком применения законодательных актов, предусматривающих административную, гражданскую и даже уголовную ответственность.

Так, главой 22 УК РФ закреплено три состава преступления при условии причинения крупного (сумма, превышающая два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей), особо крупного (девять миллионов рублей) ущерба (ст. 197 УК РФ).

Неправомерные действия при банкротстве - сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника (ст. 195 УК РФ).

Преднамеренное банкротство - совершение руководителем или учредителем юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 196 УК РФ).

Фиктивное банкротство - заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о несостоятельности.

Участникам семинара пояснили, что уклонение от направления заявления должника в арбитражный суд влечет за собой субсидиарную ответственность директора, учредителя или члена совета директоров по обязательствам должника. У первых лиц компании возникает обязанность погасить непокрытые в ходе банкротства долги юридического лица.

В завершении семинара докладчики подробно остановились на возможностях и преимуществах интернет – сервисов ФНС России, в том числе «Личных кабинетов», которыми сегодня могут пользоваться все категории налогоплательщиков.