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ФНС модернизирует систему внутреннего контроля

ФНС РФ сформирует требования к системе внутреннего контроля (СВК) участников налогового мониторинга для их последующей модернизации. Пути совершенствования систем управления обсудили на встрече представителей Налоговой службы и одного из участников налогового мониторинга – компании «Юнилевер Русь».

Сейчас ФНС разрабатывает проект приказа «Об утверждении требований к организации системы внутреннего контроля для целей проведения налогового мониторинга». Этот документ определит требования к раскрытию информации, оценке эффективности СВК и мероприятиям по ее улучшению.

Сейчас каждый участник налогового мониторинга самостоятельно контролирует бухгалтерский и налоговый учет. Модернизация системы внутреннего контроля с учетом требований ФНС России позволит сократить объем документов, требуемых у организации в рамках налогового мониторинга.

Представители компании «Юнилевер Русь», в свою очередь, провели презентацию своей СВК, а также представили комментарии по формированию требований к системе.

Федеральная налоговая служба принимает во внимание все замечания и предложения, поступающие от участников налогового мониторинга. Окончательные требования к СВК будут выстроены с соблюдением баланса интересов бизнес - сообщества и эффективного налогового