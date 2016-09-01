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Более 652 млн рублей неуплаченных налогов, пеней и штрафов обнаружили на счету налогоплательщика

Более 652 млн рублей неуплаченных налогов, пеней и штрафов поступит в бюджет РФ от налогоплательщика, который вместе с взаимозависимыми лицами создал схему для минимизации налоговых обязательств на всех этапах поставки товара.

Арбитражный суд Московского округа поддержал позицию налогового органа о неправомерном включении налогоплательщиком в состав расходов по налогу на прибыль документально не подтвержденных затрат по договорам с контрагентами и необоснованном предъявлении к вычету сумм НДС.

Налоговый орган в ходе проверки установил, что первичные документы, на основании которых налогоплательщик увеличивал расходы по налогу на прибыль и предъявлял НДС к вычету, содержали недостоверные сведения и были подписаны неустановленными лицами.

Кроме того, контрагенты налогоплательщика являлись «техническими» организациями, реальной хозяйственной деятельности не осуществляли и фактически не могли самостоятельно поставить товар в адрес налогоплательщика.

У них отсутствовали персонал, производственные активы, уплата налогов в бюджет была минимальна, а деньги перечислялись на счета фирм - «однодневок» для дальнейшего обналичивания. От имени контрагентов налогоплательщика и организаций-импортеров выступали одни и те же лица.

Единственной функцией данных компаний являлось оформление документов на этапах движения товара и денежных средств.

Налогоплательщик, не согласившись с выводами инспекции, обратился в суд. Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований налогоплательщика, признали правомерными выводы налогового органа о получении организацией необоснованной налоговой выгоды, поскольку налогоплательщиком не подтвержден факт ведения реальной хозяйственной деятельности.