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Россельхозбанк объявил финансовые результаты за I полугодие 2016 года по МСФО

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2016 года.

Объем процентных и комиссионных доходов в первом полугодии 2016 года стал рекордным в истории Банка, составив 127,7 млрд рублей.

Благодаря планомерному восстановлению процентной маржи в течение I полугодия 2016 года, которому способствовало смягчение денежно-кредитной политики Банка России и оптимизация стоимости ресурсной базы Банка, Банк в 4 раза увеличил чистый процентный доход – до 26,7 млрд рублей по сравнению с 7 млрд рублей на конец I полугодия 2015 года. Чистая процентная маржа Банка увеличилась с 0,8% в I полугодии 2015 года до 2,3% в I полугодии 2016 года.

Развитие транзакционного бизнеса Банка, наряду с модернизацией точек продаж и повышением качества клиентских сервисов, способствовали значительному увеличению комиссионных доходов. В структуре комиссионных доходов наиболее существенный рост пришелся на комиссии от расчетно-кассовых операций, реализации страховых продуктов и операций с банковскими картами. Чистый комиссионный доход Банка в I полугодии 2016 года был увеличен на 28% – до 6,6 млрд рублей в сравнении с 5,2 млрд рублей в I полугодии 2015 года.

Активы Банка за I полугодие 2016 года выросли на 3,1% (на 72 млрд рублей) по сравнению с концом 2015 года и превысили 2,42 трлн рублей.

Банк существенно активизировал выдачи новых кредитов в целевом сегменте АПК и смежных отраслей. В январе-июне 2016 года Банк выдал более 267 тысяч кредитов в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы на общую сумму 389 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем за I полугодие 2015 года. Кроме того, Банк по итогам отчетного периода обеспечил выполнение обязательств, принятых в рамках соглашения с ГК «Агентство по страхованию вкладов» по увеличению вложений в приоритетные отрасли экономики.

В I полугодии 2016 года продолжилась активная работа по привлечению ресурсов от корпоративных и розничных клиентов Банка в целях диверсификации пассивов Банка, снижению их стоимости и постепенному замещению фондирования, ранее привлеченному Банком на международных рынках капитала. Средства клиентов за 6 месяцев 2016 года выросли на 18,2% и составили 1,407 трлн рублей, в том числе средства юридических лиц – на 21,9% до 857 млрд рублей, физических лиц – на 12,8% до 549 млрд рублей. Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных Банком ресурсов увеличилась до 63% против 55% на конец 2015 года.

Банк в I полугодии 2016 года уменьшил объем заимствований от Банка России на 48,8% - с 41,7 млрд рублей на конец 2015 года до 21,4 млрд рублей на конец I полугодия 2016 года.

Развивая клиентский бизнес и продолжая оптимизировать расходы, Банк обеспечил окупаемость затрат (Cost/Income) в I полугодии 2016 года на уровне 58,3%.

В I полугодии 2016 года Банк, используя определенную активизацию и благоприятную текущую конъюнктуру на рынках АПК, активно осуществлял мероприятия, направленные на расчистку баланса от проблемных активов. В рамках данных мероприятий расходы, связанные с созданием резервов под обесценение кредитного портфеля, составили 40,8 млрд рублей, что наряду с поэтапным характером планового восстановления маржи к уровню 2014 года привело к формированию отрицательного финансового результата по итогам I полугодии 2016 года в размере 25,3 млрд рублей. При этом в сравнении с I полугодием 2015 года этот показатель сократился почти вдвое – против 45,4 млрд рублей.

Формируя необходимый объем резервов, Банк продолжает поддерживать высокие показатели достаточности капитала. Коэффициент достаточности капитала Н1.0 по состоянию на 01.07.2016 составил 16,7% против 16,3% на 01.01.2016.

В целом по итогам I полугодия 2016 года Россельхозбанк успешно справился с выполнением своих обязательств по кредитной поддержке агропромышленного комплекса с учетом государственных задач по обеспечению ускоренного импортозамещения, а также нарастил объемы кредитования других приоритетных отраслей экономики в рамках соглашения с АСВ. При этом Банк продолжил работу, направленную на повышение эффективности своей деятельности и качества кредитного портфеля.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций Банка.