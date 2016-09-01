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В Россельхозбанке состоялся круглый стол с инвесторами по вопросам развития потенциала Тверской области

30 августа 2016 года в Россельхозбанке состоялась встреча потенциальных инвесторов с руководством Тверской области. В мероприятии приняли участие Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев, члены Правления Банка, исполняющий обязанности Губернатора Тверской области Игорь Руденя, руководители органов исполнительной власти региона и представители компаний-инвесторов.

Действующая на постоянной основе дискуссионная площадка на базе Россельхозбанка, сформированная в целях организации взаимодействия регионов и бизнес-сообщества, предоставила возможность руководству Тверской области провести всестороннюю презентацию экономического потенциала региона, рассказать о реализуемых инвестиционных проектах и мерах государственной поддержки бизнеса со стороны региональной власти.

– Тверская область является одним из наиболее привлекательных в инвестиционном отношении субъектов Центрального федерального округа. Регион имеет значительный потенциал развития АПК, промышленного производства и ряда других приоритетных для государства отраслей и сегментов экономики. Могу с уверенностью сказать, что сотрудничество Россельхозбанка с руководством региона в сфере повышения инвестиционной привлекательности области позволит стабилизировать и значительно повысить уровень социально-экономического развития субъекта в интересах населения, – отметил Дмитрий Патрушев.

– Тверская область обладает уникальными возможностями для развития бизнеса, – сказал Игорь Руденя. – В непосредственной близости находятся два крупнейших рынка сбыта Москвы и Санкт-Петербурга, в регионе очень хорошо развита транспортная сеть, большой кадровый потенциал. Эти преимущества дополняются всесторонней поддержкой и готовыми площадками, которые Правительство Тверской области предоставляет инвесторам. Мы сегодня задались амбициозной целью выйти в высшую лигу экономического развития страны. Рады, что в ее достижении у нас есть такой партнер, как Россельхозбанк.

По мнению участников встречи, активная деятельность руководства Тверской области по привлечению инвестиций придаст ощутимый импульс социально-экономическому развитию региона и повышению благосостояния его жителей. Презентация инвестпроектов вызвала активный интерес со стороны приглашенных предпринимателей, которые положительно оценили возможность участия в некоторых из них. При этом представители Россельхозбанка отметили готовность оказывать кредитную поддержку перспективным проектам в регионе, развивать сотрудничество с предприятиями малого и среднего бизнеса из различных отраслей экономики.

Тверской региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал свою деятельность в 2001 году. В настоящее время кредитный портфель филиала превышает 22 млрд рублей. Банк оказал поддержку в реализации 109 инвестиционных проектов в регионе с общим объемом финансирования более 19 млрд рублей.

Россельхозбанк предоставляет свою площадку для организации взаимодействия субъектов Российской Федерации с инвесторами начиная с 2013 года. За это время был проведен ряд круглых столов с участием представителей различных регионов России, в том числе Республики Карелия, Тульской, Саратовской, Оренбургской областей.