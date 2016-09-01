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РУСАЛ объявляет о новых кадровых назначениях в Алюминиевом дивизионе

Олег Буц, занимавший должность директора департамента развития и обучения производственной системе дирекции по развитию производства РУСАЛа, назначен генеральным директором Иркутского алюминиевого завода (ИркАЗ). Работавший ранее в этой должности Евгений Курьянов назначен управляющим директором Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ).



Оба руководителя начинали свою карьеру с рабочих специальностей на предприятиях РУСАЛа и прошли все этапы профессионального роста внутри компании, хорошо знают специфику производства и предприятий. Благодаря программе «Кадровый резерв РУСАЛа» они неоднократно повышали свою квалификацию, развивая управленческий потенциал, и вскоре были назначены на руководящие должности.



Основными задачами Олега Буца и Евгения Курьянова в новых должностях являются увеличение доли продукции с добавленной стоимостью, повышение ее качества, дальнейшее развитие бизнес-системы РУСАЛа, а также внедрение технологий, которые позволят снизить воздействие производства на окружающую среду.



Евгений Курьянов в 2004 году с отличием окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «металлургия цветных металлов», в 2011 году прошел обучение по программе MBA в Высшей школе бизнеса МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1999 года работал на БрАЗе электролизником расплавленных солей. С 2004 по 2015 год работал на Красноярском алюминиевом заводе, пройдя путь от электролизника до директора по электролизному производству. В 2015 году назначен генеральным директором Иркутского алюминиевого завода.



Олег Буц в 2001 году окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «машины и технологии литейного производства». В 2003-2004 гг. повышал квалификацию по направлению «менеджмент управления предприятием». Прошел обучение по программе «Производственные системы» в Высшей школе бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова. Трудовой путь начал в 2001 году литейщиком цветных металлов на Красноярском алюминиевом заводе. За четыре года прошел путь от рабочего до старшего мастера литейного производства. В 2006 году возглавил бизнес-единицу литейного производства Саяногорского алюминиевого завода. Руководил внедрением методов и подходов производственной системы всех шести предприятий саяногорской промплощадки, включая САЗ, ХАЗ и САЯНАЛ. В 2011 году назначен директором департамента развития и обучения производственной системе дирекции по развитию производства РУСАЛа.



РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2015 году на долю компании приходилось около 7% мирового производства алюминия и 7% глинозема. В компании работают около 61 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Обыкновенные акции РУСАЛа и российские депозитарные расписки, выпущенные на акции компании, торгуются на Московской бирже (торговые коды RUAL и RUALR соответственно).