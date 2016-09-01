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Связь-Банк предлагает новый сезонный вклад «Урожайный» с повышенной ставкой до 10% годовых

1 сентября 2016

С 1 сентября Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) предлагает клиентам новый осенний вклад «Урожайный», ставка по которому составит до 10% годовых в рублях. Такой вклад можно будет открыть в ограниченный период: с 1 сентября по 31 октября 2016 года.

Минимальный первоначальный взнос по вкладу и неснижаемый остаток составляет всего 25 тысяч рублей, срок вклада – 6 месяцев.

Сезонные вклады являются традиционным для Связь-Банка розничным продуктом, при разработке которого всегда учитываются самые актуальные потребности клиентов. Вклад «Урожайный», в первую очередь, будет интересен тем клиентам, кто планируют разместить средства на небольшой срок во вклад с высокой доходностью.

Вклад «Урожайный» направлен, преимущественно, на накопление средств.

Выплата процентов производится в конце срока размещения, проценты не капитализируется, пролонгация вклада и частичное снятие средств не предусмотрены. При открытии вклада «Урожайный» в отделениях Банка ставка по нему составит 9,7% годовых, при открытии в системе интернет-банкинга «Мегапэй» - 10% годовых.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

/ СИА /




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