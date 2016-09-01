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«Ростелеком» в Сибири завершил самую масштабную в стране интеграцию сетей

«Ростелеком» оптимизировал мультисервисную сеть на территории Сибири. Это позволило увеличить пропускную способность каналов связи и, как следствие, повысить качество предоставления услуг и максимально удовлетворить клиентский спрос.

В результате слияния инфраструктуры региональной и магистральной сети были выведены из обращения устаревшие типы оборудование с низкоскоростными портами, не удовлетворяющие современным требованиям. Также были ликвидированы дублирующие устройства на стыке сегментов. Высвобожденные маршрутизаторы будут использованы для умощнения и повышения доступности услуг. Компания стремится, чтобы пользователи интернета имели стабильную скорость соединения даже в пиковые часы нагрузки.

Одним из итогов технических работ стало улучшение схемы предоставления услуги «Интерактивное ТВ» – для обеспечения надежности сервиса в каждом филиале на территории Сибири организованы по два географически разнесенных отдельных IPTV-маршрутизатора. Такое резервирование позволит клиентам даже в случае сбоев на одном из оборудований беспрепятственно наслаждаться видео-контентом.

«Интеграция сегментов сети является уникальным опытом в масштабах всей страны. Нам понадобилось 3 года на реализацию этого трудоемкого проекта. Огромный объем работ в столь сжатые сроки удалось совершить благодаря пониманию важности задачи и тесному взаимодействию специалистов «Ростелекома» и интегратора, – рассказывает о слиянии инфраструктуры региональной и магистральной сети заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – Технический директор Алексей Гайдамак. – В результате унификации сетей региональных филиалов компании в СФО значительно сократилось время на решение сетевых проблем. Мы надеемся, что уже скоро наши клиенты оценят преимущества от перехода компании на новый технологический уровень».

Для реализации проекта было проведено около 100 ночных ремонтно-настроечных работ, изменения коснулись абсолютно всех сетевых элементов. При этом каждое действие предварялась разработкой уникальных технических решений и подготовкой массивов конфигурационных данных сетевого оборудования.

«Ростелеком» предоставляет услуги в области международной и междугородной связи с использованием кабельных, радиорелейных линий передачи и спутниковых каналов. Ресурсы магистральной транспортной сети обеспечивает передачу любого типа информации. Протяженность волоконно-оптических линий связи «Ростелекома» на территории Сибири составляет 59 608 км. Подавляющее большинство транспортных сетей имеет 100%-ное резервирование.

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,0 млн пользователей, из которых свыше 3,9 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний в 1 полугодии 2016 г. составила 144,3 млрд руб., OIBDA достигла 47,4 млрд руб. (32,8% от выручки), чистая прибыль - 4,6 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.