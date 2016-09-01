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Жителям Иркутской области с начала года вернули 181,7 млн рублей задолженностей по зарплате

Наталья Воронцова, министр труда и занятости Иркутской области, сообщила, что с начала 2016 года по Иркутской области погашена задолженность по заработной плате в сумме 181,7 млн. рублей в 27 организациях.

– С марта по август текущего года задолженность на предприятиях по выплате заработной платы стабильно снижается.

По сравнению с прошлым месяцем задолженность снизилась на 8,6 млн. рублей или на 4,8%. Вся задолженность сформирована в организациях, которые находятся в конкурсном производстве, и порядок погашения в которых установлен федеральным законодательством, – отметила Наталья Воронцова.

Межведомственная комиссия прошла в режиме видеоконференции, с участием представителей всех муниципальных образований Иркутской области. Участники заседания рассмотрели ситуацию с выплатой заработной платы в семи организациях строительства и обрабатывающего производства. Было озвучено, что частично погашена задолженность в ОАО «Ангарское управление строительства» в сумме 8,2 млн. рублей, в ООО «Иркутскнефтегазстрой» - 233 тыс. рублей и в АО «Иркутскпромстрой» - 201 тыс. рублей.

По итогам заседания межведомственной комиссии руководству организаций, имеющих задолженность по заработной плате, поручено погасить ее.