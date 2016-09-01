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В Иркутской области собрали в 3,5 раза больше зерна, чем в прошлом году

Министр сельского хозяйства РФ Елена Астраханцева встретилась с Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Стороны обсудили перспективы развития отраслей регионального агропромышленного комплекса в рамках выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, а также сроки реализации ряда крупных инвестпроектов и механизмы их субсидирования.

– В 2016 году Иркутская область на 79% профинансировала программу развития сельского хозяйства региона в рамках поддержки сельхозтоваропроизводителей. Это на 35% выше уровня прошлого года по темпам освоения средств. Аграрии собрали в 3,5 раза больше кормов, чем за аналогичный период прошлого года. В целом заготовлено 86% сочных и грубых кормов.

Уборочная кампания продолжается, и у нас есть все основания полагать, что сельхозтоваропроизводители области обеспечат животноводство региона кормами в полном объеме, а также смогут оказать помощь соседним регионам, которые в этом году постигла засуха, – сообщил Сергей Левченко.

Глава региона рассказал Елене Астраханцевой, что на сегодняшний день в Иркутской области убрано 24% га зерновых культур, намолочено 200 тыс. тонн зерна, урожайность зерновых составляет 21 ц/га. Запланированные на 2016 год государственной программой Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы показатели планируется исполнить полностью.