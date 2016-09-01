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В Иркутске пройдет региональный тур Федерального акселератора технологических стартапов Generation S 2016

Впервые в Иркутске при поддержке администрации города пройдет региональный тур Федерального акселератора технологических стартапов Generation S 2016, в рамках которого состоится презентация акселератора и двух треков Power&Energy и Creative Industries.

На площадке технопарка Иркутского национального исследовательского технического университета соберутся представители креативного бизнеса, инновационной инфраструктуры, региональных институтов развития, малых инновационных компаний и стартапов а также муниципальной и государственной властей — всех тех, кто заинтересован во внедрении и продвижении новых технологий.

Организаторы мероприятия проводят региональные туры по четырем странам (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан), чтобы найти еще больше ярких инновационных и технологичных проектов и предоставить их авторам возможность подать заявку для участия в акселераторе GenerationS. В ходе презентации участникам встречи расскажут о целях акселератора GenerationS и задачах треков Power&Energy и Creative Industries, а также пройдет обсуждение особенностей работы крупных корпораций со стартапами.

Презентация состоится 6 сентября в Технопарке ИрНИТУ по адресу: ул. Игошина, 1а. Начало в 11.00.

Для участников регионального тура будет организован закрытый показ премьерных серий развлекательного сериала «Silicon Valley».

GenerationS — крупнейший акселератор технологических проектов на территории России и Восточной Европы, первая федеральная платформа для создания и развития инструментов корпоративной акселерации, проводится РВК с 2013 года. В 2015 году заказчиками и индустриальными партнерами GenerationS стали больше 20 российских корпораций, в интересах которых проводился отбор и акселерация проектов по 7 направлениям. На участие в GenerationS было подано 2566 заявок от технологических предпринимателей из 14 стран, 141 проект был отобран индустриальными партнерами в корпоративные акселерационные программы, по итогам прорабатываются порядка 60 совместных проектов. Стоимость призов от партнеров GenerationS-2015 составила рекордные 160 млн рублей.