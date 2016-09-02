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В Иркутске автобус врезался в рекламную конструкцию. 8 человек пострадали

1 сентября 2016 года около 16.00 часов в районе Иркутного моста пассажирский автобус № 37, направлявшийся в микрорайон Ново-Ленино, врезался в рекламную конструкцию. В результате аварии пострадало несколько человек.

По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту №37 в сторону Ново-Ленино, не справился с управлением и допустил столкновение с рекламной конструкцией.

На данный момент известно о 8 доставленных в медучреждения. Сведения о количестве пострадавших продолжают уточняться.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.