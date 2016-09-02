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В ИРГАУ обнаружен факт мошенничества при заключении госконтрактов

СК по Иркутской области возбуждены два уголовных дела по признакам мошенничество в крупном размере, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.

По версии следствия, в 2012-2014 гг. ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» (переименованным в дальнейшем в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет»), заключила государственные соглашения на выполнение работ и поставку товаров на общую сумму свыше 15 млн. рублей с ИП и организациями. Установлено, что работы не были выполнены в оговоренные сроки и не поставлен товар, указанный в договоре. Тем не менее, бывшим руководством университета с предпринимателями были подписаны акты о приемке выполненных работ и поставке товаров. Расчет за оказание фиктивных услуг и поставки фиктивного товара образовательным учреждением не проводился. Все это привело к необоснованному взысканию большой суммы долга в судебном порядке в пользу исполнителей контрактов.

Расследование уголовных дел продолжается.