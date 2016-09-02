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Жители Республики Бурятия положили 10 млрд рублей на вклады в Сбербанке в 2016 году

С начала текущего года в Сбербанке в Бурятии открыто более 47 тысяч вкладов на общую сумму около 10 млрд рублей. Ежедневно жители республики открывают около 220 новых вкладов. По сравнению с прошлым годом средняя сумма одного оформляемого депозита увеличилась на 20% и теперь составляет более 200 тысяч рублей.

Сбербанк предлагает частным клиентам широкую линейку вкладов, в том числе пополняемых и с возможностью частичного снятия средств. Также действуют депозиты с особыми условиями для пенсионеров.

– Сегодня клиент может открыть вклад как в офисе банка, так и дистанционно через интернет-банк Сбербанк Онлайн или устройства самообслуживания, – рассказала Елена Михайлова, начальник отдела поддержки продаж и обслуживания в сети ВСП Бурятского отделения Сбербанка. – Стоит отметить, что онлайн-вклады отличаются от стандартных депозитов Сбербанка повышенной процентной ставкой.

Ознакомиться с видами и условиями вкладов можно в отделении и на сайте банка в разделе «Вклады».