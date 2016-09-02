Жители Республики Бурятия положили 10 млрд рублей на вклады в Сбербанке в 2016 году

Новости
Жители Республики Бурятия положили 10 млрд рублей на вклады в Сбербанке в 2016 году2 сентября 2016
С начала текущего года в Сбербанке в Бурятии открыто более 47 тысяч вкладов на общую сумму около 10 млрд рублей. Ежедневно жители республики открывают около 220 новых вкладов. По сравнению с прошлым годом средняя сумма одного оформляемого депозита увеличилась на 20% и теперь составляет более 200 тысяч рублей.
Сбербанк предлагает частным клиентам широкую линейку вкладов, в том числе пополняемых и с возможностью частичного снятия средств. Также действуют депозиты с особыми условиями для пенсионеров.
– Сегодня клиент может открыть вклад как в офисе банка, так и дистанционно через интернет-банк Сбербанк Онлайн или устройства самообслуживания, – рассказала Елена Михайлова, начальник отдела поддержки продаж и обслуживания в сети ВСП Бурятского отделения Сбербанка. – Стоит отметить, что онлайн-вклады отличаются от стандартных депозитов Сбербанка повышенной процентной ставкой.
Ознакомиться с видами и условиями вкладов можно в отделении и на сайте банка в разделе «Вклады».
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 подразделения по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.