Сбербанк предлагает корпоративным клиентам пакеты банковских услуг на специальных условиях

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Сбербанк предлагает корпоративным клиентам пакеты банковских услуг на специальных условиях2 сентября 2016
С начала текущего года пакетным предложением по услугам расчетно-кассового обслуживания Сбербанка в Забайкалье воспользовались свыше 3 тысяч корпоративных клиентов.
– Мы высоко ценим доверие клиентов и стремимся к долгосрочным партнерским отношениям. Воспользовавшись пакетным предложением, наши клиенты – юридические лица – могут снизить издержки по банковским операциям, – рассказывает начальник отдела транзакционного бизнеса Ольга Любар. – Пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию включает четыре комплексных предложения с различным наполнением услуг. В их числе сдача и снятие наличных средств, предоставление справок по счетам, дубликатов выписок, а также услуги по ведению рублевого счета, проведение электронных платежей и использование системы интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн». Стоимость пакета услуг фиксированная, это упрощает планирование расходов наших клиентов.
Дополнительно на территории Забайкалья с 11 июля 2016 года действует специальное предложение при подключении пакета услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. Оформить заявку можно на сайте или посетив офис Сбербанка по обслуживанию юридических лиц.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru