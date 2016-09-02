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Сбербанк предлагает корпоративным клиентам пакеты банковских услуг на специальных условиях

С начала текущего года пакетным предложением по услугам расчетно-кассового обслуживания Сбербанка в Забайкалье воспользовались свыше 3 тысяч корпоративных клиентов.

– Мы высоко ценим доверие клиентов и стремимся к долгосрочным партнерским отношениям. Воспользовавшись пакетным предложением, наши клиенты – юридические лица – могут снизить издержки по банковским операциям, – рассказывает начальник отдела транзакционного бизнеса Ольга Любар. – Пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию включает четыре комплексных предложения с различным наполнением услуг. В их числе сдача и снятие наличных средств, предоставление справок по счетам, дубликатов выписок, а также услуги по ведению рублевого счета, проведение электронных платежей и использование системы интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн». Стоимость пакета услуг фиксированная, это упрощает планирование расходов наших клиентов.

Дополнительно на территории Забайкалья с 11 июля 2016 года действует специальное предложение при подключении пакета услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. Оформить заявку можно на сайте или посетив офис Сбербанка по обслуживанию юридических лиц.