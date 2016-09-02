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Сбербанк предлагает корпоративным клиентам пакеты банковских услуг на специальных условиях

2 сентября 2016

С начала текущего года пакетным предложением по услугам расчетно-кассового обслуживания Сбербанка в Забайкалье воспользовались свыше 3 тысяч корпоративных клиентов.

– Мы высоко ценим доверие клиентов и стремимся к долгосрочным партнерским отношениям. Воспользовавшись пакетным предложением, наши клиенты – юридические лица – могут снизить издержки по банковским операциям, – рассказывает начальник отдела транзакционного бизнеса Ольга Любар. – Пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию включает четыре комплексных предложения с различным наполнением услуг. В их числе сдача и снятие наличных средств, предоставление справок по счетам, дубликатов выписок, а также услуги по ведению рублевого счета, проведение электронных платежей и использование системы интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн». Стоимость пакета услуг фиксированная, это упрощает планирование расходов наших клиентов.

Дополнительно на территории Забайкалья с 11 июля 2016 года действует специальное предложение при подключении пакета услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. Оформить заявку можно на сайте или посетив офис Сбербанка по обслуживанию юридических лиц.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru

/ СИА /




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