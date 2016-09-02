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Лишившись родительских прав, жительница Иркутской области продолжила получать детское пособие

Жительница Слюдянского района, желая и дальше получать деньги, не сообщила работникам Пенсионного Фонда России по Иркутской области в Слюдянском районе о том, что её лишили родительских прав и продолжила незаконно получать пенсию по потере кормильца на содержание несовершеннолетней дочери.

Тем самым женщина присвоила более 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Установив в действиях гражданки Б. факт мошенничества, дознаватель Слюдянского РОСП направил копии материалов в отдел полиции по Слюдянскому району, где в отношении нее возбуждили уголовное дело по признакам мошенничества при получении выплат, предусмотренного частью 1 сттатьи 159.2 УК России.

По окончании предварительного расследования гражданка Б. предстанет перед судом за совершение мошеннических действий.