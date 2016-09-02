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«АктивКапитал Банк» предлагает новый вклад «Золотая осень»

С 1 сентября 2016 года ПАО «АК Банк» вводит в действие новый вклад «Золотая осень», который можно открыть в рублях, долларах США или евро. Процентные ставки в зависимости от срока составляют до 10,5% годовых в рублях, до 2,5% годовых в долларах США, до 2% годовых в евро. Вклад можно открыть на срок 100, 200, 300, 400 и 500 дней.

Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей, 200 долларов США/евро. По выбору вкладчика проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются. Предусмотрены операции пополнения суммами от 10 000 рублей или 200 долларов США/евро. Возможны расходные операции в объеме не более 20% от суммы остатка по вкладу. По вкладам в рублях предусмотрены комфортные условия досрочного расторжения: при сроке вклада 90 и более календарных дней процентная ставка составит 4% годовых. Пролонгация не предусмотрена.

Полные условия этого предложения размещены на сайте www.acbank.ru.

Справочная информация:

Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк» (ПАО «АК Банк») основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения Банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) Банку присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности».