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Школьная форма: не дешево, но правильно

В преддверии нового учебного года исследовательский холдинг Ромир задал российским родителям ряд вопросов об их отношении к школьной форме для их детей, а также попросил высказаться по поводу качества современного образования.

Девять из десяти родителей, имеющих детей школьного возраста, оценивают факт наличия в школах форменной одежды положительно. В первую очередь родители считают, что форма дисциплинирует, настраивает на учебу. Одновременно форма сглаживает социальное неравенство детей из семей с разным достатком. Однако главным минусом формы была названа ее дороговизна при низкой износостойкости и плохом качестве материалов.

Источник: Ромир, август 2016

Исследование показало, что 3/4 детей (75%) носят школьную форму. Соответственно четверть родителей, имеющих детей школьного возраста ответили, что их дети форму не носят. На вопрос об отношении родителей к школьной форме подавляющее большинство респондентов – 92% - заявили, что поддерживают идею наличия школьной формы в учебных заведениях. Противоположного мнения придерживаются соответственно 8% опрошенных.

Родителям также было предложено отметить преимущества и недостатки школьной формы.

Из плюсов школьной формы, более половины родителей (59%) отметили, что форма дисциплинирует детей, и еще 33%, что форма настраивает детей на учебу. Также среди важных преимуществ формы почти половина опрошенных (45%) назвали сглаживание социального неравенства детей из семей с разным достатком. 44% родителей ответили, что школьная форма упрощает процесс выбора одежды по утрам.

И только десятая часть родителей (11%) отметили экономичную стоимость школьной формы. Вопрос цены школьной формы вызывает многочисленные дискуссии. В некоторых регионах в текущем году стоимость полного комплекта школьной формы доходит до 7-10 тысяч рублей, что достаточно ощутимо для родителей, особенно на фоне кризиса. Актуальность вопроса стоимости формы видна и из ответов на вопрос о недостатках школьной формы.

Так, более трети родителей (36%) главным минусом школьного обмундирования назвали его высокую стоимость. Помимо этого четверть родителей (26%) ответили, что к концу учебного года форма теряет опрятный вид. Вероятно, это связано, в том числе, и с низким качеством материалов и фурнитуры, которую используют производители. На этот фактор, в частности, пожаловалась пятая часть (20%) респондентов. Еще 18% опрошенных заявили, что школьная форма надоедает из-за отсутствия разнообразия. И каждый восьмой родитель (13%) считает, что форма лишает детей индивидуальности.

Источник: Ромир, август 2016

Таким образом, можно говорить о том, что у школьной формы есть преимущества социально-воспитательного характера. Однако стоимость формы и ее качество оставляют желать лучшего.

В частности, о низком качестве школьной одежды недавно заявил в своем отчете Росконтроль. Согласно результатам лабораторных испытаний, лишь 15% ассортимента одежды для школьников соответствуют действующим требованиям, предъявляемым к безопасности, качеству и маркировке изделий.

В ходе аналогичного исследования, проведенного в 2014 году, более половины (52%) участников опроса, из числа положительно оценивающих наличие формы, высказались за единую школьную форму на территории всей страны с индивидуализацией для каждой школы. Каждый третий участник опроса (33%) оптимальным считает единую школьную форму в рамках одной школы.