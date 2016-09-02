Новости

Завернуть Китай в бумагу

2 сентября 2016

По сообщениям СМИ, на Дальнем Востоке предлагается построить целлюлозно-бумажный комбинат, который будет производить продукцию для Китая и стран Юго-Восточной Азии. С таким предложением выступило Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Этот проект, как и ещё ряд других, будет обсуждаться на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который состоится 2-3 сентября. По проекту предусматривается строительство ЦБК, который сможет производить 500-700 тысяч тонн белёной хвойной целлюлозы. Инвестиции в проект потребуют 850 – 1,3 миллиарда долларов, а окупиться комбинат может за 8-9 лет.

Баранов Дмитрий, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»:

Проект может быть интересен, в первую очередь потому, что он может быть обеспечен сырьём, можно сказать, навсегда, ведь запасы леса в ДФО, практически неисчерпаемы. Кроме того, власти уже неоднократно ранее говорили о приоритетном развитии Дальнего Востока, стремлении развивать там перерабатывающие мощности, так что проект может получить всестороннюю поддержку, как на федеральном, так и на региональном уровне.
Вместе с тем, необходимо учесть ряд моментов. Во-первых, конкуренция велика на данных рынках, и никто новому игроку не отдаст свою долю просто так. Во-вторых, понятно, что природоохранные требования никто ослаблять не будет, а значит, новое производство должно будет соответствовать самым строгим экологическим стандартам. В-третьих, стремление к «безбумажному миру» остаётся, а значит, не исключено, что сроки окупаемости могут превысить прогнозируемые.

Учитывая, куда предлагается сбывать продукцию, наиболее вероятными участниками могут стать компании из этих стран, а первую очередь – Китая. Было бы логично, если и финансирование будет зарубежным. Однако, не исключено, что и отечественные компании примут участие в проекте, причём в самом разном качестве, да и рынок сбыта продукции комбинат в России найдёт.


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


02
сентября
2016
 Сбербанк совместно с Росреестром запускают новую услугу
1 сентября в Иркутске состоялась презентация нового проекта по взаимодействию Сбербанка и Росреестра – «Электронная регистрация». Данная услуга позволяет существенно упростить процесс оформления сделки на приобретение объектов недвижимости. Мероприятие, в ходе которого произошла реальная ипотечная сделка и направление документов на регистрацию, прошло в присутствии руководителей с обеих сторон на площадке центра ипотечного кредитования Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1.
 
02
сентября
2016
 На Байкальском интернет-форуме обсудят развитие мобильного интернета в регионе
С 14 по 16 сентября в Иркутске пройдет Байкальский интернет-форум — cедьмой ежегодный форум о продвижении бизнеса в интернете. Cпециалисты по маркетингу и рекламе, руководители и владельцы бизнеса узнают о трендах отрасли и эффективных инструментах привлечения клиентов через интернет.
 
02
сентября
2016
 Сбербанк приступил к выплатам страхового возмещения вкладчикам БайкалБанка
С 01 сентября 2016 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам БайкалБанк (ПАО), в том числе по счетам (вкладам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, проживающим в Республике Бурятия, г.Москве, Иркутской обл., Забайкальском крае, Красноярском край, Республике Тыва.
 
02
сентября
2016
 БИНБАНК и МДМ Банк запустили акцию «Поддержим российского производителя!»
В рамках акции российские предприятия и индивидуальные предприниматели, производящие продукты питания, могут оформить кредит на льготных условиях.
 
02
сентября
2016
 В Иркутской области задержана подозреваемая, до смерти избившая пенсионерку из-за денег
В Заларинском районе Иркутской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении нескольких имущественных преступлений, жертвами которых стали пожилые женщины.
 
02
сентября
2016
 Все воспитанники переведены из Черемховского психоневрологического интерната в Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей
1 сентября последних остававшихся в Черемховском психоневрологическом интернате 11 воспитанников перевели в Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.
 
02
сентября
2016
 "Пока спрос есть, пусть и маленький, никто цены снижать не будет"
Отказавшись от IPO, группа "Независимость" решила бороться за эффективность, распродавая активы, которые стали в кризис непрофильными, такие как салон Peugeot в Химках, где откроется салон китайской автомобильной марки Dongfeng Motor, и земли у Киевского шоссе, доставшиеся "Леруа Мерлен". О том, как группа переживает кризисные годы и почему покупателям, даже несмотря на стабилизировавшийся рубль, не стоит ждать снижения цен, гендиректор "Независимости" ЕЛЕНА ЖУРАВЛЕВА рассказала в интервью "Ъ".
 
02
сентября
2016
 В ИРГАУ обнаружен факт мошенничества при заключении госконтрактов
СК по Иркутской области возбуждены два уголовных дела по признакам мошенничество в крупном размере, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.
 
02
сентября
2016
 Несовершеннолетнего вымогателя из Иркутской области суд приговорил к году тюрьмы условно
Баяндаевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого вымогательстве, предусмотренном пунктом «в» части 2 статьи. 163 УК России,
 
02
сентября
2016
 В Иркутске автобус врезался в рекламную конструкцию. 8 человек пострадали
1 сентября 2016 года около 16.00 часов в районе Иркутного моста пассажирский автобус № 37, направлявшийся в микрорайон Ново-Ленино, врезался в рекламную конструкцию. В результате аварии пострадало несколько человек.
 
02
сентября
2016
 Нефть потянула рубль за собой
Стремительное снижение цен на нефть на этой неделе заметно ослабило российскую валюту. Курс доллара на торгах Московской биржи вчера вплотную приблизился к 66 руб./$, курс евро остановился недалеко от уровня 74 руб./евро. Впрочем, российская валюта реагирует на негативную конъюнктуру нефтяного рынка довольно сдержанно, хотя до конца месяца негативные факторы в отношении российского валютного рынка будут преобладать.
 
02
сентября
2016
 Лишившись родительских прав, жительница Иркутской области продолжила получать детское пособие
В отношении гражданки Б. возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества при получении выплат, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ.
 
02
сентября
2016
 АТБ обеспечил велосипедами Восточный экономический форум-2016
Азиатско-Тихоокеанский банк обеспечил брендированными велосипедами кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) для передвижения участников и гостей второго Восточного экономического форума, который пройдет на острове Русский во Владивостоке 2-3 сентября 2016 года.
 
02
сентября
2016
 "Мертвые счета": для банков упростят процедуры закрытия счетов клиентов в одностороннем порядке
Минфин планирует внести изменения в Гражданский кодекс, которые упростят для банков процедуры закрытия счетов клиентов в одностороннем порядке. Новации коснутся как неиспользуемых в течение...
 
02
сентября
2016
 Группа БИНБАНКа приступила к выпуску «кампусных» карт для студентов и преподавателей вузов
Проект сочетает в себе как финансовые, так и нефинансовые сервисы для студентов и преподавателей. Первым вузом, с которым реализован данный проект, стал Новосибирский государственный университет...
 
02
сентября
2016
 «АктивКапитал Банк» предлагает новый вклад «Золотая осень»
С 1 сентября 2016 года ПАО «АК Банк» вводит в действие новый вклад «Золотая осень», который можно открыть в рублях, долларах США или евро. Процентные ставки в зависимости от срока составляют до 10,5% годовых в рублях, до 2,5% годовых в долларах США, до 2% годовых в евро. Вклад можно открыть на срок 100, 200, 300, 400 и 500 дней.
 
02
сентября
2016
 Альфа-банк отозвал заявку на санацию "Траста"
Вчера Альфа-банк сообщил, что принял решение отозвать свою заявку на участие в конкурсе на повторный отбор инвесторов банка "Траст", в котором участвовал вместе с "Открытием Холдинг". В пресс-релизе по этому поводу банк заявил: "После тщательной юридической экспертизы Альфа-банк пришел к выводу о несоответствии проведения повторного конкурса... требованиям действующих нормативных актов, в частности, "Порядку привлечения инвесторов к участию в предупреждении банкротства банков и мониторинга их финансового положения" (утверждено АСВ.-- "Ъ")".
 
02
сентября
2016
 Самым мокрым за всю историю наблюдения стал август-2016 в Иркутске
В августе 2016 года в Иркутске выпало рекордно большое количество осадков, которого не наблюдалось за всю историю метеонаблюдений, сообщил на пресс-конференции 31 августа начальник отдела агрометпрогнозов Иркутского гидрометцентра Владимир Гонтарь. Всего за месяц в городе выпало 219 мм осадков, что составляет 2,5 месячные нормы. Больше всего осадков выпало в Ангарске – 234 мм, это втрое больше нормы, и наблюдается в городе в среднем четыре раза за столетие.
 
02
сентября
2016
 Сбербанк предлагает корпоративным клиентам пакеты банковских услуг на специальных условиях
С начала текущего года пакетным предложением по услугам расчетно-кассового обслуживания Сбербанка в Забайкалье воспользовались свыше 3 тысяч корпоративных клиентов.
 
02
сентября
2016
 Жители Республики Бурятия положили 10 млрд рублей на вклады в Сбербанке в 2016 году
С начала текущего года в Сбербанке в Бурятии открыто более 47 тысяч вкладов на общую сумму около 10 млрд рублей. Ежедневно жители республики открывают около  220 новых вкладов. По сравнению с...
 
02
сентября
2016
 Бинбанку и МДМ-банку согласовали сделку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала два возможных варианта объединения Бинбанка и МДМ-банка. "ФАС согласовала второе ходатайство группы Бинбанка в отношении...
 
02
сентября
2016
 АТБ принял участие в заседании Российско-Китайского финансового совета
1 сентября 2016 г., Владивосток.Азиатско-Тихоокеанский банк принял участие в заседании Российско-Китайского финансового совета в рамках второго Восточного экономического форума во Владивостоке. На...
 
02
сентября
2016
 Альфа-Банк: Проведение повторного конкурса на определение банка санатора ПАО НБ «Траст» не соответствует действующим нормативным актам
После тщательной юридической экспертизы «Альфа-Банк» пришел к выводу, о несоответствии проведение повторного конкурса по определению инвесторов ПАО Национальный банк...
 
02
сентября
2016
 Сбербанк создаст биометрическую экосистему школьной инфраструктуры в Химках
Сбербанк представил сервис «Ладошки» в новой инновационной школе № 31 города Химки. Осенью Сбербанк подключит все 33 школы города к проекту...
 
02
сентября
2016
 Солид Банк принял участие в рабочем совещании в г.Якутске по "Программе 6,5" корпорации МСП
25 августа 2016 г. представители Российско-японского «Солид Банк» приняли участие в рабочем совещании по вопросам стимулирования и развития кредитования субъектов МСП на территории...
 
02
сентября
2016
 ФАС согласовала оба возможных варианта объединения БИНБАНКа и МДМ Банка
Федеральная антимонопольная служба согласовала второе ходатайство Группы БИНБАНКа в отношении объединения БИНБАНКа и МДМ Банка. Данный вариант предусматривает присоединение к БИНБАНКу МДМ Банка, а...
 
01
сентября
2016
 В Иркутске пройдет региональный тур Федерального акселератора технологических стартапов Generation S 2016 
Впервые в Иркутске при поддержке администрации города пройдет региональный тур Федерального акселератора технологических стартапов Generation S 2016, в рамках которого состоится презентация акселератора и двух треков Power&Energy и Creative Industries.
 
01
сентября
2016
 В Иркутской области собрали в 3,5 раза больше зерна, чем в прошлом году
Министр сельского хозяйства РФ Елена Астраханцева встретилась с Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.
 
01
сентября
2016
 Жителям Иркутской области с начала года вернули 181,7 млн рублей задолженностей по зарплате
Наталья Воронцова, министр труда и занятости Иркутской области, сообщила, что с начала 2016 года по Иркутской области погашена задолженность по заработной плате в сумме 181,7 млн. рублей в 27 организациях.
 
01
сентября
2016
 «Ростелеком» в Сибири завершил самую масштабную в стране интеграцию сетей
«Ростелеком» оптимизировал мультисервисную сеть на территории Сибири. Это позволило увеличить пропускную способность каналов связи и, как следствие, повысить качество предоставления услуг и максимально удовлетворить клиентский спрос.
 
01
сентября
2016
 "Автоюристы" бьют по страховым компаниям, занимающимся ОСАГО
Деятельность так называемых «автомобильных юристов» может резко урезать долю ОСАГО в портфеле 20 российских страховых компаний. Некоторые из них либо сдадут лицензию на ОСАГО, либо же обанкротятся и покинут рынок. Такая ситуация провоцирует дефицит полисов, в особенности в т.н. «проблемных» регионах.
 
01
сентября
2016
 РУСАЛ объявляет о новых кадровых назначениях в Алюминиевом дивизионе
Олег Буц, занимавший должность директора департамента развития и обучения производственной системе дирекции по развитию производства РУСАЛа, назначен генеральным директором Иркутского алюминиевого завода (ИркАЗ). Работавший ранее в этой должности Евгений Курьянов назначен управляющим директором Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). 
 
01
сентября
2016
 Где хотят работать студенты Сибири?
Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru) к началу учебного года решил выяснить, в каких сферах собираются работать студенты Сибири во время учёбы? Где охотнее всего берут на работу специалистов без опыта работы? И сколько они хотели бы получать за свой труд?
 
01
сентября
2016
 Более 652 млн рублей неуплаченных налогов, пеней и штрафов обнаружили на счету налогоплательщика
Более 652 млн рублей неуплаченных налогов, пеней и штрафов поступит в бюджет РФ от налогоплательщика, который вместе с взаимозависимыми лицами создал схему для минимизации налоговых обязательств на всех этапах поставки товара.
 
01
сентября
2016
 ФНС модернизирует систему внутреннего контроля
ФНС РФ сформирует требования к системе внутреннего контроля (СВК) участников налогового мониторинга для их последующей модернизации. Пути совершенствования систем управления обсудили на встрече представителей Налоговой службы и одного из участников налогового мониторинга – компании «Юнилевер Русь».
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании