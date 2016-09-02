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Завернуть Китай в бумагу

По сообщениям СМИ, на Дальнем Востоке предлагается построить целлюлозно-бумажный комбинат, который будет производить продукцию для Китая и стран Юго-Восточной Азии. С таким предложением выступило Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Этот проект, как и ещё ряд других, будет обсуждаться на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который состоится 2-3 сентября. По проекту предусматривается строительство ЦБК, который сможет производить 500-700 тысяч тонн белёной хвойной целлюлозы. Инвестиции в проект потребуют 850 – 1,3 миллиарда долларов, а окупиться комбинат может за 8-9 лет.

Баранов Дмитрий, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»:

Проект может быть интересен, в первую очередь потому, что он может быть обеспечен сырьём, можно сказать, навсегда, ведь запасы леса в ДФО, практически неисчерпаемы. Кроме того, власти уже неоднократно ранее говорили о приоритетном развитии Дальнего Востока, стремлении развивать там перерабатывающие мощности, так что проект может получить всестороннюю поддержку, как на федеральном, так и на региональном уровне.

Вместе с тем, необходимо учесть ряд моментов. Во-первых, конкуренция велика на данных рынках, и никто новому игроку не отдаст свою долю просто так. Во-вторых, понятно, что природоохранные требования никто ослаблять не будет, а значит, новое производство должно будет соответствовать самым строгим экологическим стандартам. В-третьих, стремление к «безбумажному миру» остаётся, а значит, не исключено, что сроки окупаемости могут превысить прогнозируемые.

Учитывая, куда предлагается сбывать продукцию, наиболее вероятными участниками могут стать компании из этих стран, а первую очередь – Китая. Было бы логично, если и финансирование будет зарубежным. Однако, не исключено, что и отечественные компании примут участие в проекте, причём в самом разном качестве, да и рынок сбыта продукции комбинат в России найдёт.