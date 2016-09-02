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Солид Банк принял участие в рабочем совещании в г.Якутске по "Программе 6,5" корпорации МСП

25 августа 2016 г. представители Российско-японского «Солид Банк» приняли участие в рабочем совещании по вопросам стимулирования и развития кредитования субъектов МСП на территории Республики Саха (Якутия).



На встречу, организованную Министерством по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия), были приглашены федеральные и региональные банки, а также представители Фонда развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия).

В ходе совещания участники обсудили текущее состояние рынка финансовых услуг для МСП, какие меры предпринимаются для государственной финансовой поддержки МСП. Среди эффективных механизмов поддержки субъектов МСП была рассмотрена Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (Программа 6,5) Корпорации МСП. Представители банков-участников Программы поделились опытом рассмотрения заявок от субъектов МСП, а также рассказали о сложностях, связанных с отбором потенциальных заемщиков, соответствующих требованиям Корпорации МСП.



«Поддержка и развитие предприятий малого и среднего бизнеса - приоритетная задача АО «Солид Банк». Наш Банк активно участвует в государственных программах для субъектов МСП. В настоящий момент мы проходим процедуру отбора российский кредитных организаций для участия в Программе 6,5 Корпорации МСП. Благодаря участию в подобных Программах АО «Солид Банк» расширит свои возможности поддержки малых и средних предприятий регионов», - прокомментировал итоги совещания Управляющий офиса в г. Якутске Владимир Захаров.