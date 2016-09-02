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На Байкальском интернет-форуме обсудят развитие мобильного интернета в регионе

С 14 по 16 сентября в Иркутске пройдет Байкальский интернет-форум — cедьмой ежегодный форум о продвижении бизнеса в интернете. Cпециалисты по маркетингу и рекламе, руководители и владельцы бизнеса узнают о трендах отрасли и эффективных инструментах привлечения клиентов через интернет.

Традиционно форум включает в себя секции «Развитие интернета в регионах», «Интернет-маркетинг», «Продвижение в социальных сетях». Основная тема конференции в этом году — развитие мобильного интернета. Специалисты обсудят проникновение и развитие мобильного интернета в Иркутской области и роль мобильной аудитории в Рунете.

Организатор БИФа — иркутское диджитал-агентство «Медведев Маркетинг» — выступит с традиционным докладом о состоянии интернет-отрасли региона по результатам собственного исследования.

Денис Юрасов, директор «Медведев Маркетинг»:

Ежегодно БИФ посещают 500 сотрудников компаний, влияющих на маркетинг организации: каждый из них заинтересован в распределении бюджета на продвижение в пользу реально работающих инструментов. Определить, насколько эффективен будет тот или иной инструмент, можно лишь при изучении целевой аудитории. Именно поэтому большое внимание на БИФе уделяется тенденциям развития интернета в регионе и его проникновению, пользовательскому поведению и особенностям мобильной аудитории.

Хедлайнеры форума — руководитель направления по работе с агентствами ВКонтакте Петр Гордеев, директор агентства ISEE Marketing Алексей Иванов и основатель интернет-агентства Sidorin Lab Дмитрий Сидорин из Москвы. Они выступят с докладами в рамках конференции и проведут личные мастер-классы во второй и третий день форума.

Партнер форума — Байкальский банк Сбербанка России — представит перед участниками возможности своего интернет-эквайринга. Оплатить участие в форуме можно картой через платежный шлюз Сбербанка.

Участие в форуме уже подтвердили 200 человек. Стоимость билета на конференцию БИФа 14 сентября — 1000 рублей. Посмотреть темы докладов и мастер-классов 13 московских и иркутских спикеров и зарегистрироваться можно на сайте http://bif16.ru/