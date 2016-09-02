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БИНБАНК и МДМ Банк запустили акцию «Поддержим российского производителя!»

В рамках акции российские предприятия и индивидуальные предприниматели, производящие продукты питания, могут оформить кредит на льготных условиях.

Кредиты выдаются по сниженной ставке – от 14% годовых в рублях – и могут быть направлены на пополнение оборотных средств или рефинансирование действующих займов, полученных ранее на оборотные цели. Максимальный срок кредитования составляет 18 месяцев, возможная сумма – от 5 млн до 15 млн рублей. В рамках акции допускается отсутствие обеспечения до 30% от суммы кредита. В случае рефинансирования возможна отсрочка по предоставлению залога на период его переоформления.

Акция действует до 31 декабря 2016 года.