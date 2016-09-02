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ФАС согласовала оба возможных варианта объединения БИНБАНКа и МДМ Банка

Федеральная антимонопольная служба согласовала второе ходатайство Группы БИНБАНКа в отношении объединения БИНБАНКа и МДМ Банка. Данный вариант предусматривает присоединение к БИНБАНКу МДМ Банка, а также двух других банков, входящих в Группу: «БИНБАНКа Столица» и «БИНБАНКа Мурманск».

Ранее ФАС согласовала другой возможный вариант объединения, в рамках которого БИНБАНК присоединяется к МДМ Банку, при этом объединенный банк продолжает работать под брендом БИНБАНКа (МДМ Банк переименовывается в БИНБАНК). «БИНБАНК Столица» и «БИНБАНК Мурманск» в этом случае также присоединяются к МДМ Банку.

Таким образом, ФАС согласовала оба возможных варианта юридического объединения, окончательный выбор которого будет сделан на внеочередном общем собрании акционеров БИНБАНКа и МДМ Банка 7 октября 2016 года.

Процесс объединения БИНБАНКа и МДМ Банка планируется завершить до конца 2016 года. Независимо от выбранной схемы юридического слияния, объединенный банк продолжит работу под брендом БИНБАНКа. На данный момент БИНБАНК и МДМ Банк уже работают в рамках единой системы управления и унифицированной продуктовой линейки. Процедура реорганизации не повлечет за собой неудобств для клиентов: условия по заключенным договорам (включая вклады и кредиты) останутся прежними, перезаключать их не потребуется. Выпущенные банковские карты продолжат действовать в прежнем режиме.