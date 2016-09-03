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ВТБ развивает торговое и экспортное финансирование с Китаем

ВТБ отмечает увеличение спроса на услуги торгового и экспортного финансирования (ТЭФ) с Китаем.

В первой половине 2016 года ВТБ реализовал сделки более чем в 30 странах, существенный объем которых был связан с финансированием российско-китайской торговли. Этому способствовали расширение партнерства с Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и рост потребности в финансировании торговых операций с Китаем.

В 2015 году в сотрудничестве с китайскими банками ВТБ заключил сделки торгового и экспортного финансирования в объеме 160 млрд. руб. (2,4 млрд. долл. США). Для проведения сделок с использованием страхового покрытия ВТБ также подписал соглашение с Китайской корпорацией по страхованию экспорта и кредитов Sinosure на сумму 2 млрд. долл. США.

Активное сотрудничество с экспортными кредитными агентствами, а также использование уникальных преимуществ филиала ВТБ в Шанхае, позволяют Группе предлагать эффективные финансовые решения российским и китайским производителям, экспортерам и импортерам товаров и услуг.

ВТБ является единственным российским финансовым институтом, получившим банковскую лицензию в Китае. ВТБ Шанхай предлагает традиционные инструменты торгового финансирования, в частности, предоставление гарантий, дисконтирование аккредитивов и является маркет-мейкером на рынке валютных инструментов рубль/юань.

В 2015 году ВТБ заключил сделки ТЭФ на сумму свыше 250 млрд. руб. (3,8 млрд. долл. США) с контрагентами в 55 странах. Объем нового бизнеса по этому направлению с 2013 года превысил 600 млрд. руб. (9 млрд. долл. США), несмотря на сокращение внешнеторгового оборота России в течение последних двух лет.

В последнее время ВТБ был признан лучшим банком в области торгового финансирования ведущими международными изданиями, в том числе:

Лучший Банк в России по версии журнала Global Finance, 2016

Лучший Банк в России и СНГ по версии журнала Trade & Forfaiting Review, 2016

Лучший Банк в России и СНГ по версии журнала Global Trade Review, 2015.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: «Мы успешно развиваем торговое и экспортное финансирование, выходя за рамки традиционных торговых потоков с Евросоюзом и странами СНГ. В течение последних трех лет наш портфель сделок ТЭФ увеличился в семь раз и охватывает целый ряд отраслей, включая транспорт, инфраструктуру, горную промышленность и металлургию, добычу нефти и газа, энергетику и розничную торговлю».