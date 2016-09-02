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Сбербанк приступил к выплатам страхового возмещения вкладчикам БайкалБанка

ПАО Сбербанк объявлено одним из победителей конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации БайкалБанк (ПАО).

С 01 сентября 2016 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам БайкалБанк (ПАО), в том числе по счетам (вкладам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, проживающим в Республике Бурятия, г.Москве, Иркутской обл., Забайкальском крае, Красноярском край, Республике Тыва.

Выплата возмещения вкладчикам (физическим лицам) осуществляется в уполномоченных подразделениях ПАО Сбербанк на обслуживание физических лиц.

Выплата возмещения вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, производится в уполномоченных подразделениях ПАО Сбербанк на обслуживание индивидуальных предпринимателей.

В случае обращения заявителей, одновременно имеющих счета по вкладам физических лиц, а также вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, выплата страхового возмещения для таких клиентов осуществляется в разных уполномоченных подразделениях ПАО Сбербанк.

Перечень уполномоченных подразделений ПАО Сбербанк и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе «Все продукты и услуги» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Полезно знать».

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.