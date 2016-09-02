Новости

Сбербанк создаст биометрическую экосистему школьной инфраструктуры в Химках

Сбербанк представил сервис «Ладошки» в новой инновационной школе № 31 города Химки. Осенью Сбербанк подключит все 33 школы города к проекту «Ладошки», в результате чего Химки станет первым городом России, в котором Сбербанк организовал биометрическую экосистему в школьной инфраструктуре.

«Ладошки» — биометрическая система, которая позволяет оплачивать питание по ладони. Также в школах, в которых установлен сервис, по ладони может быть организован проход в школу.

«Основная цель проекта „Ладошки“ — создание удобной инфраструктуры, которая позволит родителям быть спокойным за ребенка. Благодаря „Ладошкам“ отпадает необходимость давать детям наличные средства, так как деньги хранятся в безналичной форме на лицевом счете родителя. Для оплаты питания система идентифицирует плательщика по индивидуальному рисунку вен ладони, и сумма автоматически списывается со счета. В планах этой осенью подключить все школы города Химки, а к концу года расширить горизонты проекта и внедрить систему еще в 150 образовательных учреждениях», — отметил старший управляющий директор платежей и переводов Сбербанка Игорь Мамонтов

Сбербанк, помимо обеспечения удобного и простого процесса оплаты, развивает функционал проекта «Ладошки». Уже сейчас в личном кабинете родители могут видеть полную информацию о питании школьника.

Помимо родителей и учащихся, преимущества от внедрения «Ладошек» получают и органы исполнительной власти, комбинаты питания и школы. «Администрация муниципального образования может контролировать выделяемые из бюджета средства на питание школьников. Комбинаты питания и учебные заведения снижают оборот наличных денежных средств, минимизируют затраты на инкассацию и риск мошенничества, а также могут планировать количество необходимых продуктов и корректировать меню», — уточнил Игорь Мамонтов

На сегодняшний день проект «Ладошки» реализован в школах Московской области, в Иваново и Чебоксарах, а также в образовательных учреждениях Воронежской области. В этом году планируется организовать систему биометрической идентификации и в учебных заведениях Новосибирской и Вологодской областях, города Троицка.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.