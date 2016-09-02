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Альфа-Банк: Проведение повторного конкурса на определение банка санатора ПАО НБ «Траст» не соответствует действующим нормативным актам

После тщательной юридической экспертизы «Альфа-Банк» пришел к выводу, о несоответствии проведение повторного конкурса по определению инвесторов ПАО Национальный банк «Траст» требованиям действующих нормативных актов, в частности, «Порядку привлечения инвесторов к участию в предупреждении банкротства банков и мониторинга их финансового положения», утвержденного Правлением Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ).

Данным положением установлено, что проведение повторного отбора инвесторов возможно только в случае выявления негативных фактов, связанных с деятельность инвестора, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшее участие инвестора в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка при их сохранении на протяжении двух или более кварталов подряд. В этом случае ГК АСВ на основании решения Правления должно принять решение об отстранении первоначального инвестора и проведении повторного отбора без его участия, что не было соблюдено в настоящем случае.

В соответствии с данной экспертизой, «Альфа-Банк» принял решение отозвать свою заявку на участие в конкурсе на повторный отбор инвесторов ПАО Национальный банк «Траст».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 13,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.