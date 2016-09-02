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АТБ обеспечил велосипедами Восточный экономический форум-2016

Азиатско-Тихоокеанский банк обеспечил брендированными велосипедами кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) для передвижения участников и гостей второго Восточного экономического форума, который пройдет на острове Русский во Владивостоке 2-3 сентября 2016 года.

Кампус ДВФУ на острове Русский был построен в 2012 году к саммиту АТЭС, общая площадь которого составляет 800 000 кв. метров. По данным организаторов, ВЭФ-2016 посетят не менее 2,4 тыс. участников, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура. В рамках ВЭФ-2016 Азиатско-Тихоокеанским банком будет подписано несколько стратегически важных соглашений.

Сегодня ДВФУ является центральной площадкой для научной и деловой коммуникации российского и международного экспертного сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Напомним, что АТБ стал первым негосударственным участником Фонда целевого капитала Дальневосточного федерального университета. В рамках данного сотрудничества ключевыми направлениями взаимодействия стали поддержка проводимых университетом Азиатско-Тихоокеанских исследований, студенческого спорта, программ обучения для представителей коренного населения Дальнего Востока.