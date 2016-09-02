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АТБ принял участие в заседании Российско-Китайского финансового совета

1 сентября 2016 г., Владивосток.Азиатско-Тихоокеанский банк принял участие в заседании Российско-Китайского финансового совета в рамках второго Восточного экономического форума во Владивостоке.

На конференции Российско-Китайского финансового совета выступил заместитель председателя правления АТБ Михаил Павлов с докладом: «Региональные банки и их роль в сближении пограничных регионов». Павлов рассказал о том, что ограничивает более активное сотрудничество региональных банков России и Китая. Также в конференции принял участие Андрей Вдовин, председатель совета директоров АТБ, и Андрей Новиков, председатель правления АТБ.

В рамках первой части конференции участники обсудили новые технологические возможности для расчетов в национальных валютах, роль региональных банков в развитии финансовых отношений.

Вторая часть посвящена теме будущего банкинга. Кроме того, на мероприятии будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве в рамках РКФС, пройдет презентация крупнейших инвесторов из КНР, а также ключевых инвестиционных проектов.