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Сбербанк совместно с Росреестром запускают новую услугу

1 сентября в Иркутске состоялась презентация нового проекта по взаимодействию Сбербанка и Росреестра – «Электронная регистрация». Данная услуга позволяет существенно упростить процесс оформления сделки на приобретение объектов недвижимости. Мероприятие, в ходе которого произошла реальная ипотечная сделка и направление документов на регистрацию, прошло в присутствии руководителей с обеих сторон на площадке центра ипотечного кредитования Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1.

Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Анатолий Песенников и и.о. руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации Андрей Приданкин на практике оценили функционал нового сервиса и обговорили перспективы дальнейшего взаимодействия.

«Электронная регистрация» – это услуга, позволяющая сделать удобный, быстрый и качественный документооборот по регистрации права на недвижимость на этапе получения ипотечного кредита.

Благодаря ей, клиенту больше не придется посещать офисы МФЦ для подачи документов на регистрацию права на недвижимость. Полный пакет документов сформируют сами сотрудники банка и в электронном виде направят его в управление Росреестра. Документ, подтверждающий регистрацию, поступит на личную почту клиента и в офис Банка.

– Мы всегда стремимся создать максимально комфортные условия для наших клиентов, – комментирует председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Анатолий Песенников. – Это уже третий проект, упрощающий документооборот в процессе оформления ипотечной сделки. Сегодня сервис распространяется на приобретение вторичного жилья, однако мы планируем распространить его и на первичный рынок. Надеемся, что услуга будет востребованной, и клиентам станет еще удобней общаться с нами.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.