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Несовершеннолетнего вымогателя из Иркутской области суд приговорил к году тюрьмы условно

Баяндаевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого вымогательстве, предусмотренном пунктом «в» части 2 статьи. 163 УК России,

Следствием установлено, что учащийся Баяндаевской СОШ в период с ноября 2014 года по сентябрь 2015 года, угрожая и применяя насилие, вымогал деньги у учеников младших классов, вынудив их отдать ему более 1 тыс. рублей.

Прокуратура Баяндаевского района сообщает, что несовершеннолетний приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев, с возложением дополнительных обязанностей: без разрешения специализированного органа в период испытательного срока не выезжать за пределы района, являться на регистрацию по месту жительства не реже одного раза в месяц.

Приговор суда вступил в законную силу.