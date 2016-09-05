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Александр Верхозин, интернет-маркетолог Diagrun Digital: «Сбербанк 10 лет назад и нынешний Сбербанк – это абсолютно разные организации»

Про выбор банка. Пользуюсь услугами Сбербанка и ВТБ24. Традиционно, так уж получилось. В университете начал пользоваться ВТБ24 (в то время еще Гута-банком) - тогда выдавали карточки. После вуза ВТБ24 выбрал из-за удобного интернет-банка – в 2003-2005 годах это было открытием.

Сберовской картой пользуюсь, потому что она бесплатная и удобна при расчетах. В Сбербанке сейчас шикарный интернет-банк, очень много пользуюсь мобильным приложением. Карточку Maestro принимают везде, это очень удобно. Даже можно в такси заплатить через Сбербанк Онлайн. Это удобно, это быстро, это всегда есть в телефоне.

Сейчас я отдаю предпочтение Сбербанку, практически перестал пользоваться ВТБ24. Для онлайн-покупок привязал Сбербанковскую карту к «Яндекс-Деньгам» и теперь без проблем пользуюсь этим сервисом. Если нужно совершить онлайн-покупки, пользуюсь кредитной картой ВТБ24 Visa, это у меня запасной кошелек. Но эта карточка не такая технологичная, как у Сбербанка, на ней есть глупые ограничения, например, если изменил номер телефона, и новый нужно привязать к карте, необходимо зачем-то идти в офис. Это нельзя сделать онлайн.

Была банковская карта БКС-Банка, они предоставляли физическим лицам возможность покупать валюту от тысячи долларов на ММВБ, два года назад. Удобно было, потому что валюта покупалась не по курсу банка, а по курсу биржи, это было очень выгодно, а потом бабахнул кризис... Но банк в целом хорош, мне понравился.

Мобильность, скорость оплаты важны в работе банка, удобная возможность посмотреть свои расходы, автоматизация платежей.

Про инвестиции. Одно время покупал ПИФ «Арсагера», но продал его, потому что они все время продляли срок "обналичивания", в итоге потерял немного денег. Не хотел ждать 10 лет, пока вернутся деньги.

Была у меня идея участвовать в IPO Роснефти, купил немного акций, но они не выросли. Инвестировал немного, в размере 15 тыс. рублей. Я понял, что они не растут, и продал их. Не увидел перспективы в поддержке госкомпании.

Про валюту. Если бы у меня были сбережения, я бы распределил их по пяти корзинам: трём пассивным: рубль, евро доллар - и двум каким-нибудь активным. Например – вложил бы в бизнес или в недвижимость. Но для этого нужны сбережения около 1 000 000 рублей, с этой суммы можно увидеть какой-то эффект.

Про траты. Любимая статья трат – это я сам, мой дом, моя семья.

Если человек не готов спекулировать на Форексе, или со ставками, или играть в покер, то он должен вкладывать деньги в себя. Нужно вкладывать в свое здоровье, образование и отдых. Я считаю, что это единственная верная статья расходов, если у тебя нет больших денег, которые можно куда-то вложить.

Если бы у меня было миллиона 2-3, то я бы купил квартиру в центре города и сдавал бы ее дешево на AIRBNB, потому что для этого требуется минимальный ремонт. Квартира тогда бы не простаивала. Можно с квартиры получать 30 000 рублей и тратить не более 5000 на коммуналку и уборку.

Самая крупная моя покупка пока – доля в квартире, несколько сотен тысяч рублей. Не в Иркутске, в другом городе.

Про кредиты. Пользуюсь кредитной картой ВТБ24 давно, потому что для нее особые условия, и на данный момент на ней проценты ниже всех существующих: 15%, а потребительские кредиты в Иркутске сейчас от 18%.

Одно время даже хотел перекредитоваться, погасить кредитку и взять потребительский кредит, но подсчитал, что это не выгодно, и оставил все как есть.

Несколько раз была идея взять ипотеку. Выяснилось, что её можно получить довольно легко, нужно только работать в правильном месте со всеми справками, платить налоги и, вдобавок, выбрать субсидируемое жилье, дали бы под 12%. Мне кажется, сейчас человек даже с зарплатой в 15 тыс. рублей может спокойно получить ипотеку до миллиона.

Про отношение банков к клиентам. Сбербанк 10 лет назад и нынешний Сбербанк – это абсолютно разные организации. Сейчас это современные здания, отремонтированные, без очередей. В 2003 году начал пользоваться ВТБ24, в частности, потому что у них была электронная очередь. Позже она появилась и у Сбербанка.

В прошлом году были вопросы к ВТБ24. Несправедливые, по моему мнению, списания происходили. Я встретился с управляющим, и она мне все лично объяснила, запросила все документы, распечатала, все рассказала понятно и доступно. Я понял, что претензии с моей стороны были необоснованны.

В банках расстраивает то, что если они что-то меняют, то не сообщают об этом. Например, однажды они в одностороннем порядке изменили платежный день, а мне об этом не сообщили, естественно, произошла просрочка, начислились проценты. Мне звонили и требовали доплатить какую-то сумму, а я ничего не мог понять. Пришлось идти, выяснять.

Про первые деньги. Вырезал лезвием статьи на иностранных языках и наклеивал их на перфокарты. 100 таких карточек стоило каких-то небольших денег, на мороженое хватало. Таким образом, в 90-е создавалась картотека. Еще в 13 лет торговал газетами. Заработал на них первые пятьдесят рублей и купил себе футболку с изображением любимого исполнителя.

Про финансовые принципы. Экономия и еще раз экономия. Когда живу один, у меня это получается делать. А вот с женщинами этот принцип не работает (смеется).

Про банковскую систему. Я не очень хорошо в этом ориентируюсь, но то, что государство готово компенсировать 1400000 рублей, вселяет некую уверенность.

Я доверяю российской банковской системе, но в то же время не вижу выгоды в банковских вкладах на данный момент. Продукты народного потребления дорожают быстрее, чем растут проценты по вкладам в банке. 8-10% по вкладам не покрывают расходов.

Про отдых. Был много где: в Грузии, в Казахстане, исколесил всю Европу. Самое главное, чтобы путешествие было тебе по карману.

На отпуск нужно тысяч 100. Нужно заранее все спланировать. Считаю, что на отдых нужно брать определенную сумму денег: тут работает такой экономический принцип: сколько денег ты планируешь потратить, столько с собой и бери.

Про кризис. На моей деятельности кризис сказывается плодотворно. Он даже поспособствовал росту нашей компании. Мы занимаемся интернет-маркетингом, а в интернете легко можно просчитать эффективность рекламы, в отличие от других информационных площадок. Больше людей обращаются в интернет за рекламой, у нас значительно увеличилась клиентская база.