Новости

В Иркутской области задержана подозреваемая, до смерти избившая пенсионерку из-за денег

В Заларинском районе Иркутской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении нескольких имущественных преступлений, жертвами которых стали пожилые женщины.

Районный суд удовлетворил ходатайство следователей Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» об аресте ранее судимой 29-летней уроженки посёлка Тыреть. Ей инкриминируется три случая кражи денежных средств у пенсионеров, а также причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что в июне злоумышленница обманом завладела сбережениями 83-летней жительницы, подменив принадлежащие ей около 8 тысяч рублей фальшивыми купюрами.

Спустя несколько дней она проникла в дом к другой 85-летней гражданки, избила её и отняла деньги и личные вещи. После случившегося потерпевшая скончалась в больнице.

Кроме того, задержанная призналась в хищении денег и тонометра у 90-летней женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

В настоящее время женщина заключена под стражу. Следственными органами ОВД возбуждено сразу несколько уголовных дел, устанавливаются свидетели произошедшего, а также все обстоятельства случившегося.