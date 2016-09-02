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Все воспитанники переведены из Черемховского психоневрологического интерната в Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей

1 сентября последних остававшихся в Черемховском психоневрологическом интернате 11 воспитанников перевели в Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. В дороге детей сопровождали медики, за каждым ребенком был закреплен сотрудник.



Ранее, 30 и 31 августа в Саянск увезли 24 воспитанника интерната. Кроме того, туда же были доставлены трое детей, выписанных из Усольского отделения Иркутской областной инфекционной клинической больницы, сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.



Здание Черемховского психоневрологического интерната полностью освобождено. На следующей неделе планируется тщательная санитарная обработка учреждения.